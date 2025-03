Une partie de pêche se transforme en sauvetage haletant de 38 chiens de chasse pris au piège au milieu d'un lac

Bob Gist et son ami Brad Carlisle avaient fait un long voyage pour s’adonner à leur activité préférée, la pêche en l’occurrence, sur le lac Grenada dans l’Etat du Mississippi (Etats-Unis). Le premier venait de Jonesboro, en Arkansas, tandis que son compère avait fait le déplacement depuis Covington dans le Tennessee.

Ils étaient loin de s’attendre à la tournure que leur journée était sur le point de prendre. Le duo a, en effet, sauvé de dizaines de précieuses vies, celles de chiens de chasse s’étant retrouvés pris au piège au beau milieu du plan d’eau, rapportait People.

Bob Gist et Brad Carlisle étaient accompagnés de Jordan Chrestman, guide de pêche. Quelques minutes après avoir quitté le quai à bord de leur bateau, quelque chose a attiré leur attention au loin. En s’approchant, ils se sont rendu compte qu’il s’agissait de chiens qui se débattaient dans l’eau. Ils portaient des colliers de géolocalisation et des chiffres étaient peints sur leurs corps. Il y en avait 38 au total.

« Ils étaient perdus, racontait Bob Gist à la station radio KEGI. Les chiens étaient à au moins un kilomètre et demi de la berge ». La partie de pêche a immédiatement laissé place à une opération de sauvetage complexe. Le trio a d’abord fait monter 27 canidés à bord, qu’il a ramenés sur la rive, puis est revenu chercher les 11 restants.



Bob Gist / People

L’un des rescapés, particulièrement craintif et nerveux, ne leur a pas facilité la tâche. « Au début, il y avait un chien blanc que Brad a essayé d'attraper, mais il l'a mordu, détaillait Bob Gist. Il s'est rapproché de moi et j'ai essayé de l'attraper, mais il a tenté de me mordre aussi. On l'a alors laissé. Quand nous sommes revenus pour le 2e chargement, 30 à 45 minutes s’étaient écoulées. À ce moment-là, il était prêt à monter dans le bateau. Il ne mordait personne. »

« Nous avons secourus tous les chiens que nous avons vu »

Les héros du jour ont ensuite appris que les quadrupèdes étaient engagés dans une chasse au renard et qu’ils s’étaient lancés à la poursuite d’un cerf avant de tomber dans le lac.

Bob Gist ajoutait que lui et les 2 autres pêcheurs ignoraient, à ce moment-là, s’il y avait d’autres chiens. « Nous avions trop peur de demander, confiait-il. Tout ce que je sais, c’est que nous avons secourus tous les chiens que nous avons vus ».

Les propriétaires de ces chiens de chasse ont été retrouvés. Ils ont expliqué qu’ils n’avaient pas pu les secourir, car ils n’avaient pas de bateau. Ils ont voulu offrir de l’argent à Bob Gist, Brad Carlisle et Jordan Chrestman pour avoir sauvé leurs animaux, mais ils ont poliment refusé la récompense.