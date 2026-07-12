Une panne de climatisation en pleine canicule oblige le personnel d'un refuge à évacuer ses chiens en urgence et suscite un élan de solidarité

Les Etats-Unis ne sont pas épargnés par la hausse considérable des températures, et certains refuges animaliers doivent faire appel à d’importantes ressources pour protéger leurs pensionnaires des méfaits de la chaleur. Celui du comté de Lake, en Ohio, a dû trouver une solution d’urgence après la panne ayant affecté son système d’air conditionné. Fort heureusement, la communauté locale lui a été d’un précieux soutien, ce qui a permis à ses chiens d’échapper à la canicule.

A Painesville, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), le refuge animalier du comté local (Lake County Dog Shelter) a dû mobiliser ses employés en urgence pour évacuer les lieux et mettre tous ses chiens en sécurité car le système d’air conditionné de l’établissement est tombé en panne, alors que la température frôlait les 40°C par moments.

L’avarie en question est survenue le vendredi 3 juillet 2026, et c’est la page Facebook du comté de Lake qui en a parlé le lendemain.



Lake County Dog Shelter / Facebook

L’auteur du post, qui n’est autre que Jason Boyd, administrateur du comté, y a précisé qu’un premier problème de climatisation s’était déclaré le 23 juin. Les pièces censées remplacer celles défectueuses avaient immédiatement été commandées, mais elles n’ont pas encore été livrées. Les réparations seront effectuées dès l’arrivée des composants en question.

Depuis l’incident initial, le refuge avait reçu des ventilateurs et des climatiseurs portatifs pour protéger les chiens de la canicule, alors que le mercure continuait de grimper. Celui-ci oscillait entre 32 et 38°C.

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Les chiens évacués et répartis parmi différentes structures en attendant les réparations

« Vendredi, en raison de la météo, le personnel du refuge du comté, dont Vito et Tracy, ont pris la décision proactive de transféré la majorité des chiens à nos agences partenaires, envers lesquelles nous sommes extrêmement reconnaissants », a déclaré Jason Boyd dans sa publication Facebook relayée par FOX 8 News . L’administrateur du comté de Lake a ajouté que le personnel continuait de surveiller la situation. Les canidés pourront revenir au refuge dès que l’air conditionné sera à nouveau fonctionnel.



Photo d'illustration

Jason Boyd et toute son équipe ont tenu à réitérer leurs remerciements à l’égard du staff de la structure d’accueil pour animaux, des agences partenaires ayant temporairement pris les chiens en charge, ainsi que toute la communauté locale pour son soutien.