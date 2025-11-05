« Je n’ai jamais cru qu’elle s’en sortirait », coincé dans un climatiseur, un minuscule chaton vit un sauvetage inoubliable et trouve une nouvelle famille (vidéo)

Lorsqu’un chat est en danger, Victoria Reese ne recule devant rien pour lui venir en aide. Cette passionnée des félins n’imaginait pourtant pas se retrouver face à une mission de sauvetage aussi délicate. Une minuscule chatte d’à peine 2 semaines s’était retrouvée prisonnière d’un endroit inattendu.

Grande amoureuse des chats, Victoria Reese est du genre à tout laisser tomber lorsqu’elle apprend qu’un félin a besoin d’aide. Son petit-ami le sait, et il s’est d’ailleurs empressé de l’appeler quand il a découvert un chaton en détresse non loin de chez eux, à Mesa dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis).

La petite femelle calico était prise au piège dans l’unité extérieure d’un climatiseur. La jeune femme a rejoint son compagnon sur les lieux et tous 2 se sont mis au travail pour tenter de la sauver.



“Via FaceTime, je n’ai pas compris à quel point la situation était grave, raconte Victoria Reese à The Dodo . Quand je suis arrivée, elle était coincée à l'intérieur d'un climatiseur industriel de 200 kg, et c'était vraiment mauvais.”

Seule la tête de la minuscule féline était apparente. Elle sortait par un trou si petit que son corps, malgré sa taille extrêmement réduite, ne pouvait pas passer. La situation de l’animal était désespérée.

Par chance, le climatiseur n’était pas en marche. Autrement, elle n’aurait certainement pas survécu et le couple n’aurait même pas pu intervenir.

Victoria Reese et son petit-ami ont essayé de faire glisser le chaton hors de son piège en enduisant sa tête et son cou d’huile d’olive et de liquide vaisselle. Sans résultat… Ils ont alors appelé les pompiers.

Libérée, puis adoptée

Les soldats du feu sont venus les aider, et au bout de 2 heures d’efforts, la minette a enfin été libérée.

Victoria Reese l’a emmenée à la maison et appelée Olive. Elle a tout de suite su qu’elle allait la garder. “Cette petite merveille fait désormais partie de notre famille pour toujours”, a-t-elle effectivement annoncé sur TikTok.

Olive a été vue par un vétérinaire, qui a estimé son âge à 2 semaines. Ses bienfaiteurs la nourrissent, soignent et réconfortent pour l’aider à surmonter cette expérience traumatisante et grandir dans les meilleures conditions possibles.



Elle progresse de jour en jour et intègre les bases de la vie de chat. “Elle apprend à marcher correctement et commence à jouer un peu, dit son adoptante. La voir grandir si vite m’émeut énormément.”

