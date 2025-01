Ce Labrador se déplaçant en chariot car paralysé surmonte son handicap pour devenir chien de thérapie

Il s’appelle Dublin, mais il est mieux connu en tant que « Dublin the Paralyzed Pup ». C’est d’ailleurs ainsi qu’est intitulée la page Facebook qui lui est consacrée et qui compte des centaines de followers.

Ce Labrador Retriever à la joie de vivre débordante habite Elk River, ville située au nord-ouest de Minneapolis dans le Minnesota (Etats-Unis). Il avait perdu l’usage de ses pattes arrière à l’âge de 5 semaines. Suite à cela, ses anciens maîtres l’avaient cédé à un refuge.

Les vétérinaires s’étaient longtemps penchés sur son cas. Le jeune chien avait passé une batterie d’examens et d’analyses, mais ils n’avaient pas permis d’identifier l’origine de son handicap. Un neurologue animalier avait ensuite été sollicité ; il avait suspecté une néosporose et prescrit un traitement de 8 semaines. Des soins qui n’avaient produit aucune amélioration. Il n’y avait pas eu d’aggravation non plus.

En 2024, il a été adopté par Cassie Oslund. Dès leur rencontre, elle était déterminée à lui offrir une vie heureuse. Il était hors de question pour elle que Dublin continue de se mouvoir à la seule force de ses pattes avant. Elle lui a alors acheté un chariot grâce auquel il peut aujourd’hui marcher et courir à sa guise.

« Dublin est de loin le chiot le plus heureux que j'aie jamais rencontré, dit-elle sur la page Facebook évoquée plus haut. Malgré les défis qu’il doit relever, il veut toujours être entouré de gens et sa ténacité à rester mobile est motivante ! »

« Tous ceux qui ont rencontré Dublin ont eu le sourire aux lèvres »

Cette formidable résilience, Cassie Oslund a pensé que son ami canin pouvait la transmettre à des individus en difficulté. C’est pourquoi elle l’a inscrit à une formation à l’issue de laquelle il sera certifié chien de thérapie.

« Tous ceux qui ont rencontré Dublin ont eu le sourire aux lèvres, confie-t-elle à KSTP. J’ai pu rencontrer un petit garçon en fauteuil roulant. Nous l’avons un peu surpris, et il a été choqué d’apprendre que les chiens peuvent aussi avoir des fauteuils roulants. C’est très inspirant. Cela fait chaud au cœur ».



Dublin the Paralyzed Pup / Facebook

Une fois sa certification obtenue, Dublin pourra apporter soutien et réconfort aux patients dans les hôpitaux, à des personnes en situation de handicap, à des enfants dans les écoles ou encore aux séniors dans les maisons de retraite.

« La capacité de Dublin à avoir un impact positif sur les autres est sans égale », assure sa maîtresse.

A lire aussi : Un propriétaire canin a "mal au coeur" en découvrant un Pitbull abandonné dans un parc et décide de l'intégrer à sa joyeuse meute



Dublin the Paralyzed Pup / Facebook