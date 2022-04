Une mère et sa fille partagent 1 700 portraits de chiens qu'elles ont sauvés depuis la création de leur association à domicile

Sharon et Nadine Weir ont fondé l'association de protection animale Paws and People en 2014. Depuis, la mère et la fille ont sauvé et relogé près de 1 700 animaux de compagnie.

2 fées ont élu domicile à Banbridge, en Irlande du Nord. Leurs noms : Sharon et Nadine Weir. En 2014, la mère et la fille ont ouvert la porte de leur maison aux animaux en détresse. En raison de leur succès, elles ont, par la suite, lancé officiellement Paws and People, un organisme à but non lucratif.

Leur mission consiste à récupérer des animaux errants ou négligés par leurs anciens propriétaires, puis à leur trouver un foyer convenable pour toujours. Mettre la patte sur des familles aimantes, ainsi que bienveillantes, est l'un des nombreux défis auquel sont confrontés pléthore de chiens et autres créatures en quête d'affection.

« Offrir aux animaux une seconde chance dans la vie », telle est la devise de ce duo au grand cœur.

© Paws and People / Facebook

Un travail formidable

Depuis que Sharon et Nadine ont commencé leur activité, elles ont sauvé près de 1 700 chiens. Pour marquer le coup, elles ont partagé un pêle-mêle incroyable regroupant les portraits de tous ces animaux, qui ont eu la chance de croiser leur route et d'être adoptés.

À la suite de la publication de cet immense tableau, de nombreux internautes, dont certains ont trouvé leur compagnon à 4 pattes pour toujours via cet organisme, ont réservé un tonnerre d'applaudissements aux 2 bénévoles.

« Merci d'exister. Je n'aurais pas ma belle Eva sans vous », a confié un utilisateur de Facebook ; « Nous n'aurions pas eux nos beaux bébés sans le travail que vous faites toutes les 2. Merci les filles », a commenté un autre.

© Paws and People / Facebook

La mère et la fille continuent d'accomplir leur tâche avec soin. D'autres animaux ont besoin de leur aide, et elles sont toujours aussi déterminées à tendre la main aux âmes en peine.