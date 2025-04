Une mère d’accueil rend hommage à son chien qui joue un rôle déterminant lors de la prise en charge de tous ses petits protégés (vidéo)

Être famille d’accueil est un engagement à plein temps. Cette étape est souvent importante dans le parcours de chiens et chats errants qui peinent à supporter la vie en refuge. Si elle reconnaît son rôle dans la prise en charge de ses protégés, Emily Dunn sait qu’elle doit beaucoup à son chien, Wallace, véritable grand frère de tous les animaux qui passent sous son toit.

La vie en famille d’accueil est une belle opportunité pour les chiens issus de sauvetage qui ont l’occasion de s’acclimater à un environnement de maison, et parfois à des compagnons félins ou canins. Depuis plusieurs années, Wallace, aussi nommé Wally, a l’habitude d’assister sa maîtresse dans la prise en charge de pensionnaires, racontait Newsweek. Son influence va même au-delà de ce qu’il imagine, pour le plus grand bonheur de sa maîtresse et des internautes.

@wally_the_pit / TikTok

Le « rôle crucial » joué par Wally

Une vidéo en particulier, publiée sur le compte TikTok « @wally_the_pit », a retenu l’attention des internautes. Partie en balade avec Lilo, un pensionnaire, Emily constate que le jeune chien fait tout comme son American Staffordshire Bull Terrier. Les 2 chiens marchent au même rythme, le plus petit suivant le rythme du plus grand, ils s’arrêtent aux mêmes endroits, sentent les mêmes plantes. Cette imitation, « la plus sincère des flatteries », selon Emily, est très attendrissante.

Le parfait « assistant »

La mère d’accueil s’estime chanceuse d’avoir un compagnon aussi investi dans l’accueil des différents protégés. À chaque accueil, Wallace s’adapte à la personnalité des uns et des autres et joue un grand rôle notamment sur le plan de la confiance. Emily expliquait : « Il les aide à renforcer leur confiance en eux et leur montre les ficelles du métier pour apprendre à être un chien. C’est le meilleur ».

@wally_the_pit / TikTok

Pour les animaux de passage dans la famille, c’est une chance inouïe de bénéficier d’un tel accompagnement sur-mesure.

Gagner le cœur des internautes

Touchés par autant de bienveillance, les internautes saluent le travail d’Emily qui permet à des chiens de reprendre le chemin d’une vie meilleure. Les internautes sont évidemment touchés par l’attitude de Wallace. Certains n’hésitent pas à encourager le bonhomme pour ses actions en lui adressant un « Bon travail grand frère adoptif ». Une internaute commentait avec justesse : « Apprendre sur le tas, la meilleure des écoles ! ».

A lire aussi : Une dame voyant un Shih Tzu seul dans la rue croit reconnaître celui qui a été volé 4 jours plus tôt dans une voiture et prévient la police

@wally_the_pit / TikTok