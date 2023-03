« Une mamie abîmée par la vie » : isolée dans une niche insalubre, cette chienne rêve de trouver le grand amour

Les apparences sont parfois trompeuses. À Chilly-Mazarin (Île-de-France), une maison avec piscine, jardinières et ornements d’extérieur se fondait dans le décor urbain. En passant devant ce logement banal, vous n’auriez certainement pas imaginé une seule seconde qu’une chienne connaissait une lente agonie dans un coin du jardin.

Son nom ? Taiika. Maltraitée et victime de l’indifférence humaine, la boule de poils essayait de survivre dans l’ombre. Une niche putréfiée, faite de planches ainsi que de bouts de tissus recouverts de saletés et imbibés d’urine, constituait son unique lieu de repos. Des excréments tapissaient le sol et des odeurs pestilentielles valsaient dans les airs.

© Action Protection Animale

Dans ce grand bal de la crasse, Taiika se réhydratait comme elle pouvait en buvant dans les petites flaques d’eau qui se formaint au gré des intempéries ou dans sa gamelle contenant quelques précieuses gouttes de pluie. Quant à son estomac, il se contentait des maigres repas servis par ses propriétaires, « qui la nourrissaient quand ils y pensaient ».

En plus de vivre une vie sans amour, la chienne a dû lutter contre des problèmes de santé. « Sa peau est extrêmement douloureuse tant les infections bactériennes se sont propagées. Ses yeux lui font mal, elle résiste pour les maintenir ouverts, mais les lésions conjonctivites sont trop à vif », ont expliqué les membres de l’association Action Protection Animale.

À cause des longues journées de stagnation, Taiika boitait et souffrait d’escarres. « Il n’y a qu’à croiser son regard pour comprendre sa peine », a poursuivi l’équipe d’APA.

© Action Protection Animale

Taiika souhaite mettre la patte sur la famille de ses rêves

À la suite d’un signalement, l’association présidée par Anne-Claire Chauvancy a organisé une opération de sauvetage pour sortir Taiika emmurée dans le couloir de l’oubli. Cette chienne, qui a toujours subi l’étreinte douloureuse de la misère et de la solitude, a enfin découvert le confort et la bienveillance.

Grâce à ses bienfaiteurs, elle a bénéficié de nombreux soins et témoignages d’affection. Au fil du temps, son apparence a considérablement changé ! La rescapée, âgée de 9 ans, a non seulement repris du poids, mais aussi du poil de la bête. Taiika a fait peau neuve : la magie de l’amour a opéré…

© Action Protection Animale

Bien qu’il soit en meilleur état depuis sa libération, le canidé n’a pas encore atteint la ligne d’arrivée de son parcours du combattant. Des soins au niveau des yeux – il a notamment perdu l'usage d'un œil – et de la peau restent nécessaires.

Aujourd’hui, Taiika est prête à entamer la prochaine grande étape de sa vie : l’adoption. « Toute belle, elle recherche une famille. Il n’y a pas de critère d’appartement ou de maison. On ne connait pas ses ententes avec les chiens et les chats, mais vu le temps qu’elle a vécu isolée, mieux vaut éviter, a déclaré Anne-Claire Chauvancy à la rédaction de Woopets, elle est très douce, affectueuse et gourmande. C’est une mamie abîmée par la vie : un panier douillet et de l’amour seront les critères principaux. »

Pour plus d’informations sur l’adoption de Taiika, merci de contacter Action Protection Animale par mail (en vous présentant et en donnant vos coordonnées téléphoniques) : [email protected]