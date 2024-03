Une maman honore la mémoire de sa fille ayant perdu la vie en tentant de sauver un chien par la création d'une association de protection animale

Leeleanne Perkins habitait Glenmora dans l’Etat de la Louisiane (Etats-Unis). Elle n’est malheureusement plus de ce monde, un accident de la route l’ayant emportée quelques jours avant son 22e anniversaire alors qu’elle tentait de secourir un chien blessé.



Leedle's Dirty Paws Rescue / Facebook

La jeune femme aimait les animaux depuis sa tendre enfance, surtout les chiens auxquels elle venait toujours en aide quand elle les voyait en difficulté. C’est pour lui rendre hommage que sa mère Kristen Perkins a créé Leedle’s Dirty Paws Rescue, Leedle étant le diminutif de sa défunte fille. Il s’agit d’une association de protection animale qui recueille des canidés abandonnés ou errants et leur trouve des familles aimantes.



KALB

Ce projet permet à la maman endeuillée de garder vivant le souvenir de Leeleanne Perkins. C’est aussi un moyen pour elle d’exprimer sa reconnaissance envers sa fille pour tout ce qu’elle faisait pour les animaux.

« Elle aurait été aux anges, dit Kristen Perkins à KALB. Cela aurait tellement signifié pour elle. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je fais ça. 'Pourquoi fais-tu ça? C’est trop.’ C’est une façon de continuer à me souvenir d’elle. »

« Leeleanne était une jeune femme extraordinaire, peut-on lire à son sujet sur la page Facebook de l’association. Elle aimait les animaux avant même d’apprendre à marcher. »

Leedle rêvait de travailler dans un cabinet vétérinaire. Un souhait qu’elle avait exaucé dès l’adolescence. A 17 ans, elle était engagée dans la Garde Nationale pour devenir maître-chien dans l’armée de réserve, mais elle avait été affectée ailleurs. Elle avait également fait du bénévolat dans un refuge et avait même été mère d’accueil pour plusieurs animaux.

« C'était son seul souhait, qu'aucun chien ne souffre »

A 21 ans, Leeleanne Perkins avait repris les études, suivant une formation pour exercer le métier d'auxiliaire vétérinaire. « Elle était promise à une vie formidable, indique la page Facebook de Leedle’s Dirty Paws Rescue. Elle était jeune et avait de grands projets pour son avenir ». Personne ne s’attendait à la tragédie survenue un triste jour de janvier 2022.



Leedle's Dirty Paws Rescue / Facebook

En rentrant de la clinique vétérinaire où elle travaillait, elle avait vu un chien blessé au bord d’une autoroute. Ce dernier venait d’être percuté par une voiture. Elle s’était arrêtée pour le secourir et une autre automobiliste en avait fait de même. Un véhicule de passage avait alors fauché Leeleanne Perkins, qui y avait laissé la vie sur le coup.

« L'amour et le dévouement de Leeleanne perdurent à travers sa famille et ses amis. Nous avons décidé de créer cette organisation à but non lucratif dans l'espoir de sauver les chiens qu'elle ne pouvait pas secourir. C'était son seul souhait, qu'aucun chien ne souffre ». C’est par ces mots touchants que se conclut la présentation de l’association.

A lire aussi : Prête à faire ses adieux à son chien malade, une dame seule reçoit le soutien de milliers d’inconnus



Leedle's Dirty Paws Rescue / Facebook