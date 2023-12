Une auxiliaire vétérinaire se donne pour mission de sauver un chien maigre et grelottant découvert la veille de Noël

Un chien qui paraissait condamné a désormais une chance de survivre et de connaître un nouveau départ grâce au couple qui l’a découvert. Il s’agit d’une auxiliaire vétérinaire et de son mari l’ayant repéré dans un triste état près de chez eux la veille de Noël.

Haley Clirehugh habite Tacoma dans l’Etat de Washington. Elle y exerce le métier d’auxiliaire vétérinaire et sait donc tout de suite ce qu’elle a à faire quand elle voit un animal en détresse.

Elle a justement réalisé un sauvetage la veille de Noël en découvrant un chien extrêmement mal en point. Manifestement errant ou victime d’abandon, ce dernier était couché sur un paillasson, devant la porte d’entrée de son voisin. Le pauvre Thomas – c’est ainsi qu’il a été appelé par la suite – était très maigre et en état d’hypothermie. Il souffrait également de blessures infectées, rapportait KING 5.



The Humane Society of Tacoma & Pierce County / Facebook

Elle lui a parlé, mais il n’a pas eu la moindre réaction. « Je savais que je devais lui apporter des soins avant qu’il ne meure de froid », dit-elle.

Haley Clirehugh et son mari l’ont aussitôt emmené chez eux pour lui apporter les premiers soins et le réchauffer. Le chien était si faible qu’il ne pouvait pas tenir sur ses pattes. Il avait même beaucoup de mal à lever la tête.

L’auxiliaire vétérinaire était en mesure de traiter ses blessures, mais il avait besoin d’examens et de soins plus poussés. Haley Clirehugh a alors contacté l’association locale Humane Society of Tacoma & Pierce County.

Le début d’un long chemin vers la guérison

Le refuge manquait d’espace, mais le personnel a réussi à aménager un coin pour accueillir Thomas. Il a été enveloppé dans des couvertures et mis sous perfusion.

The Humane Society of Tacoma & Pierce County / Facebook

L’équipe de la Humane Society of Tacoma & Pierce County s’est mobilisée pour le sauver. Le processus s’annonce long, avec des traitements en continu et des changements fréquents de bandages notamment, mais tout sera mis en œuvre pour atteindre ce but.

Haley Clirehugh s’est déjà énormément attachée à Thomas, qu’elle a littéralement arraché à une mort certaine. Elle l’appelle d’ailleurs « mon copain ».