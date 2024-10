Des secouristes passent 4 heures à tenter de sauver un cheval de 8 ans coincé dans un plancher

Le 3 juin, Valcour se tenait dans le box d’une ferme située dans le Massachusetts, lorsque le sol s’est brisé. En tombant, le cheval de 8 ans s’est coincé les jambes dans le plancher. Une photo prise d’en bas montre ses membres suspendus dans le vide.

Tandis que ses propriétaires cherchaient de l’aide pour le sortir, l’équidé a gardé son calme. Comme le rapporte un article paru dans le magazine People, des pompiers, un vétérinaire et des experts de la Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA) sont intervenus pour sauver l’animal pris au piège.

« Le vétérinaire a immédiatement su qu'ils avaient besoin de plus d'aide – et d'un équipement spécial – pour libérer le pauvre Valcour, alors ils nous ont appelés », indique Kaycie McCarthy, membre de la MSPCA.

Une intervention qui a duré 4 heures

Après un sauvetage long et intense, l’équipe de secours a accompli sa mission. « Il a fallu environ 4 heures et l'aide de tous ceux qui étaient sur place, précise Kaycie McCarthy, nous avons pu sortir ce gentil cheval sans qu’il soit blessé. »

2 jours après l’intervention des secouristes, les propriétaires de Valcour ont affirmé qu’il marchait et trottait normalement. « Il semble donc qu’il soit complètement rétabli ! », souligne la porte-parole de la MSPCA.

© MSPCA-Angell

Mais comment diable l’animal est-il passé à travers le sol ? « Il y avait un espace vide dans la grange en dessous de l’écurie, il est donc possible que le bois ait pourri et que ce soit pour cela que le plancher se soit cassé, indique l’interlocuteur de People, mais l’important est que le cheval soit en sécurité. »

Nous sommes soulagés pour Valcour et heureux de le savoir en grande forme !