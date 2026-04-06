Une jeune femme rencontre une chienne gravement blessée aux 2 pattes arrière et parcourt sa région pour la sauver (vidéo)

Bailey est allée à la rencontre de cette chienne sur un parking de Kansas City (États-Unis) et s’est donnée pour mission de la sauver en lui offrant tous les soins et le temps dont elle avait besoin. La jeune femme, qui exerce le métier de tatoueuse, a perçu sa rencontre avec la chienne, nommée Beanie, comme un signe du destin envoyé par Lucy, sa défunte chienne à 2 pattes.

Dans un premier temps, Bailey était désespérée lorsqu’elle a appris que la chienne se trouvait près de cette station-service depuis plus d’un mois. Étant la première à intervenir pour l’animal qui avançait en traînant difficilement ses pattes arrière, elle a pris la route, directement, vers une clinique vétérinaire.

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Une bataille de chaque instant

La première étape pour sauver Beanie a été un échec car la clinique d’urgence n’a pas lui pu venir en aide gratuitement, racontait The Dodo. Bailey n’a pas arrêté là son combat déjà en marche, et est rentrée chez elle avec la chienne. Durant 2 jours, la jeune femme a pris soin de la chienne, notamment en lui désinfectant les pattes.

La semaine suivante, elle a pu la confier à un hôpital vétérinaire universitaire, dans l’État du Kansas. Un pronostic peu engageant a été annoncé à Bailey concernant la chienne dont la souffrance serait difficilement apaisée. Face à sa petite « combattante », Bailey n’a pas perdu espoir, et a eu raison.

« Vous ne croiriez pas qu’elle puisse être le même chien »

Ayant connu une situation similaire avec sa chienne Lucy, disparue il y a quelques années, Bailey s’est accrochée. Après 2 mois intensifs de physiothérapie, Beanie a remonté la pente. Actuellement, elle se déplace sur ses 4 pattes au moyen d’un fauteuil à roues.

Beanie a défié tous les pronostics, et cela grâce à sa maîtresse qui s’est engagée pleinement et intensément pour elle.

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Quels sont les effets bénéfiques de la physiothérapie chez le chien ?

Équivalent de la kinésithérapie, la physiothérapie est un moyen maintenant répandu pour soulager les problèmes articulatoires du chien. Durant des séances généralement régulières, le chien est manipulé par un professionnel formé pour apaiser des affections telles que l’arthrite, ou pour intervenir après un accident dans une visée de rééducation des fonctions motrices.

Les effets positifs chez le chien peuvent être nombreux, notamment chez l’animal âgé qui a généralement besoin d’un travail plus articulatoire plus précis. Les méthodes généralement utilisées passent par le massage, l’entraînement aux mouvements (étirement, décomposition des gestes) ou encore le tapis de course immergé qui permet un travail en profondeur indolore pour le chien.