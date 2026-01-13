Un agent de sécurité découvre un chiot affamé en train de fouiller les poubelles et décide de changer sa vie

Parfois, un simple détour peut bouleverser une existence. Lorsqu'un agent de sécurité de Détroit (États-Unis) s'est arrêté dans une station-service ce matin-là, il ne pensait pas trouver un minuscule chiot maigre et esseulé. Ému par sa détresse, il a décidé de lui venir en aide, donnant ainsi le départ d’une belle histoire de sauvetage et d’amour.

Un matin de novembre 2024, dans une station-service de Détroit (Michigan, États-Unis), un agent de sécurité a été confronté à une scène particulièrement choquante : un minuscule chiot qui mangeait des ordures à côté du conteneur à déchets. Ce petit Pitbull blanc et marron, très maigre et visiblement seul, a immédiatement touché son cœur.

De la station-service à la sécurité d’un refuge

Refusant de partir sans le chiot, l'homme l’a alors mis dans une boîte pour le protéger du froid. Comme son collègue travaillait dans un refuge, il l’a emmené là-bas, et le bénévole a rapidement contacté le refuge pour obtenir de l’aide.

© Liz Haack

C'est l’association Rebel Dogs Detroit qui a ensuite pris en charge le chiot affamé et partagé sa photo en ligne pour lui trouver une famille d’accueil.

Liz Haack, technicienne vétérinaire et cofondatrice du Colony Cat Club Detroit, l’a immédiatement remarquée. « J’ai vu l’annonce, et quelque chose m’a immédiatement poussé à me porter volontaire », se souvient-elle.

Dès que sa demande d’accueil a été acceptée, Liz s’est immédiatement rendue sur place pour récupérer le minuscule chiot de 5 semaines, qu’elle a ensuite nommé Joey.

© Liz Haack

La plus belle des transformations

En arrivant sur place, Liz a découvert que Joey était vraiment tout petit, ne pesant qu’un kilo et demi. Très émue, elle l’a ramené chez elle et l’a entouré de câlins, réalisant à quel point il avait été en danger avant d’être sauvé.

« Quand nous avons ramené Joey à la maison, il était évident qu'il n'aurait pas survécu longtemps s'il était resté dehors tout seul », a-t-elle déclaré à The Dodo. « Il n'était que peau et os, son ventre était gonflé par la faim et les vers, il était déshydraté et transi de froid. »

© Liz Haack

Le petit Joey était alors très faible, mais grâce aux soins attentifs de Liz, il est rapidement devenu plus fort, affectueux et joueur, se liant même d’amitié avec le Golden Retriever de la famille.

Quand il a été prêt à être adopté, sa maman d’accueil a réalisé qu’elle ne pouvait pas se résoudre à le laisser partir.

« J'ai passé la journée à pleurer, puis j'ai dit au refuge que je voulais l'adopter officiellement, car je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui », a expliqué Liz. « Nous étions tous plus heureux avec lui dans nos vies ! »

© Liz Haack

Ce jour-là, Liz a officiellement adopté Joey et n’a jamais regretté son choix. Ils ont récemment célébré le premier anniversaire de son sauvetage, et, aujourd'hui, Joey semble s’être complètement remis de son passé difficile dans ce foyer rempli d’amour.