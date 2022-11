Une jeune femme partage un quotidien exceptionnel en compagnie de 8 chiens (vidéo)

Pourquoi se contenter d’avoir un seul chien, quand on peut en adopter plusieurs ? C’est probablement ce qui résume l’état d’esprit de Yuna, une jeune femme qui vit avec 8 Teckels tous plus mignons les uns que les autres. Une vie hors du commun, qu’elle partage sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de ses followers.