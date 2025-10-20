Une jeune femme ayant dédié son quotidien aux animaux maltraités et malades a permis à 30 chiens de démarrer une autre vie

Madison Mauch est une jeune femme qui a toujours eu l’objectif d’apporter son soutien à la cause animale. Dès qu’elle en a eu les moyens, elle a accueilli chez elle des chiens issus de sauvetage, exposés de manière imminente à l’euthanasie ou souffrant de problèmes de santé. Au total, la jeune femme de 26 ans a permis à 30 animaux de voir de nouvelles perspectives s’ouvrir.

Madison vit à Lubbock (Texas, États-Unis). Depuis l’enfance, les animaux ont joué une grande place dans sa vie. Durant ses études, l’idée a mûri d’héberger de manière récurrente des animaux dans le besoin. Une fois dans un espace plus grand, la jeune femme a franchi le pas.

Une rencontre qui a fait la différente

Alors qu’elle était encore étudiante, racontait Newsweek, Madison s’est rendue dans un refuge local. C’est à ce moment-là qu’elle a fait la connaissance de Charlie. Ce croisé Pitbull – Labrador Retriever a passé plusieurs jours chez Madison, qui s’est vite rendue compte qu’elle souhaitait l’avoir à ses côtés pour toujours. Ce n’était que le début de l’histoire.

La maison de la reconstruction

Dès lors, Madison a poursuivi sa mission en se positionnant en tant que mère d’accueil pour les animaux les plus en souffrance. Parmi eux, se trouvaient des chiens promis à l’euthanasie, d’autres avec des besoins médicaux importants. La jeune femme a de multiples exemples dont elle parle sur son compte Instagram. Elle évoquait Mary, une chienne dans l’attente de sa portée qui est arrivée un soir de tempête de neige près de son porche, ou encore Earl, un Grand Danois ayant évité l’euthanasie de justesse. Récemment, Honey, un chaton, a aussi fait son entrée chez Madison.

« Il est si difficile de leur dire au-revoir »

Le rôle de famille d’accueil n’est jamais simple, avec l’inéluctable moment des adieux, qui signifie aussi que la prise en charge a été une réussite puisque le chien rejoint sa famille. Madison confiait : « Il est si difficile de leur dire au-revoir, mais dire au-revoir nous permet d’adopter un nouveau chien. Je pleure à chaque fois, surtout quand c’est un chien que j’ai depuis longtemps et avec lequel je me suis liée ».

« Mon plus grand rêve est d’ouvrir mon propre sauvetage »

Ce projet, pour lequel elle économise, Madison a commencé à l’élaborer en partageant régulièrement les profils des chiens qu’elle héberge sur Instagram ou sur TikTok. Les internautes sont admiratifs de la mission que s’est donnée la jeune femme. Ils commentent « Vous êtes incroyable, j’aimerais en faire autant » ou encore « C’est incroyable et cela me fait penser que je peux peut-être le faire aussi ».