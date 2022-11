Une Jack Russell Terrier sauve sa maîtresse d’une attaque d’un ours

En août dernier, une habitante de Strafford du nom de Susan Lee faisait une promenade en compagnie de ses 2 chiennes : une Jack Russell Terrier et une Labradoodle. Le trio va rapidement faire une rencontre inattendue, comme le rapporte The Independent.

Une ourse à l’instinct prédateur et protecteur

Alors que Susan appelait ses 2 boules de poils pour rentrer à la maison, elle va entendre un bruit qui suscitera son inquiétude. Rapidement, elle a aperçu une ourse noire, qui se dirigeait vers elle d’un pas affirmé.

Photo d'illustration

En tentant de prendre la fuite, la femme s’est heurtée à un rocher, et a chuté sur le sol. Elle s’est fait attaquer par l’ourse, et notamment mordre sur la jambe gauche.

Son calvaire va heureusement prendre fin grâce aux jappements stridents de sa petite Jack Russell Terrier. L’animal de 10kg a fait fuir le grand mammifère, et a permis à Susan Lee de s’échapper en toute sécurité.

Photo d'illustration

Le trio a ensuite regagné son domicile. Il était l’heure maintenant pour la promeneuse de contacter l’hôpital et de soigner ses multiples blessures. Mais sans l’exploit de son ange gardien, rien de tout cela n’aurait été possible…

Un évènement rarissime

Suite à une enquête du Vermont Fish and Wildlife Department, il semblerait que l’ourse noire ait été perturbée par la venue de Susan Lee et de ses chiens, et qu’elle voulait en réalité protéger ses oursons. Les attaques de ce genre sont pourtant rares dans cette région des États-Unis.

« En cas de confrontation avec un ours, il est essentiel de rester calme et de reculer lentement, et de se défendre immédiatement lors d’une attaque » expliquait Jaclyn Comeau, biologiste.