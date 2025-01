Des nouvelles de Jack, le chien dont personne ne voulait et qui s’apprête à célébrer son premier Noël en famille

Au cours de sa vie, Jake a enchaîné les échecs d’adoption. Le pauvre chien d’environ 11 ans allait de maison en maison sans jamais vraiment trouver sa place. Du moins, c’était avant sa rencontre avec Veronica et Keith. Le couple est tombé amoureux du quadrupède et, malgré les difficultés, a décidé de l’aimer sans condition.

Il y a quelques mois, les lecteurs de Woopets découvraient le minois de Jake, un Lévrier, décrit à l’époque par l’organisme Dog Trust comme « le chien le plus indésirable de Grande-Bretagne ». Les membres de l’association, qui avaient récupéré le chien en 2015, ont eu du mal à lui trouver une famille capable de le comprendre.

Un profil particulier

Jack a eu du mal à trouver sa place auprès d’une famille. Ses problèmes comportementaux rendaient son adoption très compliquée. Il ne supportait pas la présence de ses congénères et craignait les inconnus. Il pouvait se montrer réactif et ce côté de lui ne plaisait pas aux adoptants.

Mais Jake avait aussi de belles qualités et espérait que quelqu’un puisse voir au-delà de sa carapace. Son souhait s’est finalement exaucé en février 2024, lorsque Veronica et Keith ont fait sa connaissance à travers une vidéo. Le couple était conscient du challenge que représentait l’adoption de Jake, mais ne s’est pas laissé impressionner pour autant. Il a décidé de l’adopter et de lui offrir la maison qu’il n’avait jamais eue.

La perle rare

Le quadrupède s’est doucement intégré chez ses nouveaux propriétaires. Ceux-ci se sont montrés patients et empathiques face au quadrupède : « Nous sommes si heureux d'avoir pu offrir à Jake un foyer aimant et permanent. Nous avons dû adapter notre mode de vie pour l'aider à se sentir plus à l'aise, mais il s'est très bien installé et a une excellente routine » partageait sa maîtresse dans un témoignage rapporté par le Yorkshire Evening Post.

Les choses n’ont pas toujours été simples et les maîtres de Jake ont appris diverses techniques d’éducation pour permettre à leur canidé de prendre confiance en lui. Ils ont décidé qu’ils ne l’abandonneraient pas et qu’ils continueraient de le soutenir. 10 mois plus tard, ils ont tenu leur promesse et lui ont offert son premier Noël. Un événement symbolique pour ce chien qui a été abandonné toute sa vie.