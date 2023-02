Une Golden Retriever se métamorphose lorsqu’elle réalise que sa maîtresse est enceinte (vidéo)

Depuis que sa propriétaire est enceinte, Lady n’est plus la même. La Golden Retriever aux millions d’abonnés sur les réseaux sociaux dévoile un nouveau visage, et il est encore plus doux qu’il ne l’était déjà. Les internautes ont craqué pour elle.

Lady a toujours été une « fille à papa ». Elle est aussi une véritable star sur Youtube, TikTok et Instagram. Cette sublime Golden Retriever avait déjà fait parler d’elle en novembre 2021, pour ses promenades pleines de romantisme. Nous vous en touchions un mot dans un précédent article.

La petite célébrité ne s’est pas arrêtée en si bon chemin ! Depuis, bon nombre de ses vidéos sont devenues virales (sur TikTok notamment), et l’une d’entre elles a même dépassé le million de vues. Publiée le 25 janvier dernier, elle illustre la jolie Lady passer des bras de son maître – dans lesquels elle aimait se blottir la plupart du temps ! - à ceux de sa maîtresse. La raison de ce changement ? Sa maman humaine est tombée enceinte.

Depuis, Lady n’est plus la même

La Golden Retriever, qui sent probablement la présence du bébé à venir, ne quitte plus sa maîtresse adorée. Elle s’adonne dorénavant à de longues heures de sieste dans le canapé, au plus près de sa maman, et n’hésite pas à poser sa tête sur le ventre de celle-ci.

@ladyandtheblues / TikTok

Selon Newsweek, les chien(ne)s sont capables de détecter la grossesse de leur propriétaire à travers ses perturbations hormonales. Le changement de comportement de Lady est si radical qu’il n’y a aucun doute : elle a très bien compris ce qui les attend !

« J’adore cette nouvelle version de Lady, qui est beaucoup plus câline depuis que je suis enceinte. Elle a même fait preuve d’un instinct de nidification, en creusant les tapis. Je suis si heureuse que mon compagnon nous ait filmées ensemble », a déclaré la future maman sur le réseau social.

Les internautes ont été des milliers à exprimer leur admiration envers Lady. « Elle sera une grande sœur fabuleuse ! », « C’est la fille à maman, maintenant », « Lady est si touchante, elle protège déjà le futur bébé » a-t-on pu lire parmi les commentaires. Nous sommes sûrs que la Golden Retriever trépigne d’impatience à l’idée de rencontrer l’une des personnes la plus importante de sa vie !