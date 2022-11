Une chatte affectueuse prépare l’arrivée du bébé de sa maîtresse à sa façon (vidéo)

Luna et Samantha sont fusionnelles, elles ne se quittent jamais. Leur lien est si fort que la chatte a su que sa maîtresse était enceinte avant qu’elle ne le sache elle-même, et elle va s’investir dans cette grossesse de manière étonnante !

Une chatte aux yeux verts du nom de Luna a été sauvée par Samantha il y a quelques années. Depuis, la féline d’aujourd’hui 7 ans partage un lien unique avec sa maman pour la vie, comme le rapporte The Dodo. « Elle me suit partout, et tous ceux qui me rendent visite tombent sous son charme, même s’ils n’aiment pas les chats de base » confiait-elle.

Toutes les 2 sont si fusionnelles qu’il n’a pas fallu beaucoup de temps à Luna pour réaliser que Samantha était enceinte. Tout au long de sa grossesse, la chatte va se montrer particulièrement attentive envers sa propriétaire, et ce qu’elle va faire à l’approche de son accouchement va en surprendre plus d’un !

Une œuvre faite avec amour

À partir du cinquième mois de grossesse, Luna a commencé à confectionner des « nids » de fortune dans la maison, afin d’accueillir le bébé de Samantha. La féline se mettait toujours au travail au beau milieu de la nuit, tout en miaulant bruyamment.

C’était une manière, pour elle, de montrer son soutien à sa maîtresse. Luna fabriquait ses nids vers 3h30 du matin, et Samantha a donné naissance à son fils à 3:18. Aurait-elle pressenti l’heure de l’accouchement avant tout le monde ?

A lire aussi : L'étonnante réaction de 3 chats faisant connaissance avec le nouveau-né de la famille (vidéo)

À l’heure de la rencontre avec le nouveau membre de la famille, Luna fut surprise de constater qu’il ne s’agissait pas d’un chaton, mais bien d’un être humain ! Elle a néanmoins appris à l’aimer jour après jour, et quand on connaît la tendresse qu’elle éprouve envers sa maîtresse, il y a fort à parier qu’elle sera tout aussi attentionnée envers ce nouveau-né.