Sans nouvelles de leur Golden Retriever depuis 3 mois, ils retrouvent l'espoir juste avant Noël

Cette fin d’année est décidément riche en sauvetages et en retours d’animaux de compagnie perdus. Beaucoup parmi les propriétaires canins ayant vécu ces retrouvailles les attribuent d’ailleurs à la magie de Noël. Les Rodriquez, qui avaient perdu leur chien Tucker, en font partie.

Jessica Rodriquez, son mari et leurs enfants vivent dans l’Ohio avec leur chien Tucker, un Golden Retriever. Ce dernier s’aventurait souvent dehors, mais il finissait toujours par revenir. Cette fois-ci, son escapade s’était éternisée, comme le rapportait WHIO TV 7.

En octobre dernier, le quadrupède était passé par un trou dans la clôture pour sortir de la maison et n’était plus réapparu depuis. « Il nous manque un morceau de notre famille », confiait alors la mère en plein désarroi.



WHIO TV 7

Les propriétaires de Tucker le cherchaient inlassablement dans le quartier et tout autour. Ils faisaient le tour des refuges et distribuaient des affiches. Leurs efforts ont fini par payer 3 mois plus tard.

Grâce à l’avis de recherche posté sur les réseaux sociaux, un signalement leur est parvenu. Quelqu’un venait de découvrir un Golden Retriever seul dans la rue du côté de Hamilton, à 70 kilomètres de leur domicile. Cette personne l’a ensuite emmené au refuge local, celui de l’association Animal Friends Rescue.

Tucker retrouvé, la clôture réparée

Après confirmation, les retrouvailles ont eu lieu la veille de Noël. Jessica Rodriquez, son époux et leur fille ont fait le trajet jusqu’au refuge pour ramener Tucker à la maison. Pour ceux, ce n’est ni plus ni moins qu’un « miracle de Noël ».



WHIO TV 7

« Le miracle était que c'était vraiment lui. Il est si heureux... On se sent à nouveau comme une famille », déclarait la maîtresse du canidé.

Les Rodriquez ont fait réparer la clôture pour prévenir toute nouvelle fugue.

A lire aussi : Cette chienne attendrissante a toujours l’air étonnée pour une raison bien particulière



WHIO TV 7