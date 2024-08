Une Golden Retriever héroïque sauve un autre chien d’une attaque de coyote sur une plage

Kona et sa maîtresse profitaient du coucher de soleil sur la plage de l’île de Sullivan (Caroline du Sud, États-Unis), quand un cri déchirant a soudainement retenti. Un petit Caniche était en train de se faire attaquer par un coyote. N’écoutant que son courage, Kona n’a pas hésité à se porter immédiatement au secours de son congénère et a réussi à faire fuir l’agresseur de manière héroïque.

Sur l’île de Sullivan près de Charleston en Caroline du Sud (États-Unis), les observations de coyotes sont une préoccupation constante depuis quelques mois.

Alors que la police avait retiré les pièges installés en début d’année, une altercation avec un coyote sur la plage aurait pu tourner au drame en juin dernier. Heureusement, comme le rapporte ABC 45 News, une courageuse chienne a fait fuir l’animal agresseur, évitant ainsi que quelqu’un ne soit blessé.

Un moment agréable à la plage

Kona, une femelle Golden Retriever de 2 ans, adore quand sa maîtresse l’emmène sur la plage de l'île de Sullivan. « Elle adore l'eau, surtout avec cette chaleur. Elle peut courir partout, dépenser toute son énergie et ne pas avoir trop chaud. C'est un endroit parfait », a déclaré Ashly Chardukian, sa propriétaire.

Ashly Chardukian / WCIV

Ce jour-là, Ashly, Kona et ses amis profitaient d’un agréable moment au coucher du soleil sur la plage lorsqu’un cri strident a fait basculer leur soirée.

Jen Guyton / WCIV

Une attaque choquante

En entendant le cri, Kona s’est immédiatement précipitée vers l’endroit d’où il provenait, suivie de près par sa maîtresse. C’est à ce moment-là qu’elles ont vu un petit chien coincé au sol par un coyote à seulement quelques mètres d'elles.

Ashly Chardukian / WCIV

« Quand j'ai compris qu'il s'agissait d'un coyote, je me suis immédiatement ruée vers les lieux parce que je ne voulais pas que Kona soit blessée », a déclaré Ashly. « Mais tout s'est passé si vite, le temps que j'arrive sur place ; le coyote s'était déjà retiré dans les dunes. »

Désormais surnommée « l'attrapeuse de coyotes », Kona avait effrayé l’animal sauvage et sauvé la vie du petit Caniche attaqué.

ABC 45 News

Après cette rencontre inquiétante, Ashly souhaite avertir les autres propriétaires de chiens et les invite à être particulièrement prudents sur la plage cet été.

ABC 45 News

« C'était la première fois que nous voyions un coyote sur l'île Sullivan. J'ai vu les signes, ils sont partout. On ne peut pas rater les signes, mais je me suis dit : "Oh, nous n'allons pas voir de coyote" », a-t-elle déclaré. La jeune femme se trompait, mais heureusement, aucun chien (ni humain) n’a été blessé dans cette attaque grâce à la courageuse Kona.