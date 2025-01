Un chien âgé, souffrant d’arthrite et sans dents rebutait les adoptants jusqu’à ce qu’une famille découvre son grand cœur

M. Rogers n’a pas le profil idéal pour séduire les adoptants en visite au refuge. Il est âgé et son corps le fait souffrir. Il ne court plus comme un chiot et a perdu ses dents. Malgré cela, la boule de poils a fait l’unanimité auprès de tous ceux qui ont vu au-delà de son apparence, ainsi que de son âge.

Danielle Baughman fait partie des bénévoles de l’Animal Protectors of Allegheny Valley, organisme de sauvetage animal basé en Pennsylvanie (États-Unis). Elle sait à quel point il peut être difficile de faire adopter un chien âgé, comme M. Rogers. Pourtant, comme ses collègues, elle a vite décelé la personnalité attachante et le grand cœur de l’animal, contrairement à de nombreux adoptants.

Les chiens âgés ou handicapés ont souvent bien plus de mal que leurs congénères à trouver une maison lorsqu’ils sont au refuge. Pour M. Rogers, les choses s’annonçaient difficiles. L’animal était âgé de 13 ans et avait quelque peu perdu sa mobilité. Il n’avait plus toutes ses dents et ne ressemblait donc pas à l'idée que certaines familles ont du chien de compagnie.

Une boule de poils en or

Pour les membres de son refuge, cela faisait de M. Rogers un quadrupède unique. D’autant plus que derrière son âge et les soucis de santé liés à celui-ci se cachait une personnalité unique. Les bénévoles de l’association se sont d’ailleurs beaucoup attachés à lui et espéraient qu’il ait la chance de se dévoiler au sein d’une famille aimante.

Ce souhait a été exaucé 5 mois après l’arrivée du toutou au chenil. Une famille souhaitant offrir une seconde chance à un chien plus âgé a jeté son dévolu sur M. Rogers après avoir appris à le connaître. En effet, le canidé s’est rendu à plusieurs reprises dans sa future maison et a conquis les propriétaires au fil de ses visites.

Lindsey Dawn / Facebook

Une retraite paisible

Ceux-ci ont décidé de l’adopter officiellement et n’ont jamais regretté leur choix par la suite. Les enfants du couple, notamment, ont été ravis d’accueillir le senior. D’autant plus qu’ils l’avaient choisi au refuge, car ils souhaitaient lui offrir une belle retraite : « Ces enfants auraient pu choisir n'importe quel chien et ils ont choisi notre plus vieux. Un acte de gentillesse qu'ils garderont toute leur vie », partageait Danielle Baughman.

M. Rogers est désormais bien entouré et aimé par toute sa famille. Il profite du bonheur qu’il mérite !