Une Golden Retriever est saluée pour son aide essentielle lors de la recherche d’un enfant porté disparu

Zoie, 4 ans, a récemment été reconnue pour son acte héroïque ayant permis de mettre fin aux recherches d’un enfant de 3 ans. Elle a signalé à son propriétaire ce qu’elle voyait et celui-ci a réagi aussitôt. Parents et enquêteurs sont soulagés, et n’ont pas manqué de remercier celle qui a pu débloquer la situation.

Brad Schofro est l’heureux propriétaire de cette Golden Retriever adorable. Âgé de 27 ans, il réside à Lebanon, dans le Tennessee (États-Unis). Ce jour-là, en mars 2025, il a été surpris d’entendre sa chienne aboyer, elle qui était d’ordinaire si calme. Il a tout de suite pensé à « un intrus à la maison ou une menace majeure ».

Un jour pas comme les autres

Brad était donc chez lui lorsque la scène étrange s’est déroulée, expliquait Newsweek. Zoie s’est mise à la fenêtre et ne faisait qu’aboyer. Le jeune homme s’est donc rapproché et a compris que quelque chose d’inhabituel inquiétait sa chienne. Cette dernière avait tout à fait raison car un jeune enfant d’environ 3 ans se trouvait dans la rue, seul. Brad ne l’avait jamais vu dans le quartier auparavant. Brad se souvient : « Je ne l’ai pas reconnu et j’étais inquiet lorsqu’il s’est dirigé vers une maison où il n’y avait personne ».

u/tankman714 / Reddit

« J’ai indiqué que j’avais trouvé un enfant »

Après un rapide tour de quartier, et avoir interrogé le petit enfant, Brad a contacté les secours. Son interlocutrice a tout de suite compris de quoi il s’agissait et la situation a rapidement été élucidée. Il expliquait : « Mon interlocutrice m’a posé les questions habituelles, demandé mon adresse, la raison de mon appel, mais dès que j’ai mentionné que je venais de trouver un enfant, elle a immédiatement demandé, d’un ton plutôt enthousiaste, s’il portait un jogging gris. J’ai confirmé et elle a crié ‘Ils l’ont trouvé ».

En réalité le jeune garçon se trouvait à moins de 200 mètres de chez lui, ce qui a soulagé son entourage et le service de police de Lebanon.

u/tankman714 / Reddit

« J’étais extrêmement fier de Zoie »

Les parents du jeune garçon et la police ont tenu à remercier la chienne pour son acte héroïque. Zoie apparaît dans la déclaration officielle de la situation de l’enfant : « Le citoyen qui a localisé l’enfant a été alerté par son chien de la présence de l’enfant ».

Brad a aussi partagé sa fierté sur son compte Reddit, donnant une belle visibilité à sa chienne. Il s’exprimait ainsi : « C’est une chienne adorable, et je peux compter sur elle non seulement pour sa tendresse, mais aussi pour protéger ceux qui l’entourent ».