Après l’ouragan, Tucker, héros canin, retrouve un enfant de 11 ans disparu sous les décombres

Une série d’ouragans a récemment engendré de nombreux dégâts dans plusieurs pays, dont les États-Unis. La maison de la famille Johns a été détruite dans un glissement de terrain et les membres auraient pu perdre plus encore sans l’intervention de leur chien, Tucker. Lequel a retrouvé le petit garçon du foyer appelant au secours sous les décombres.

Tucker est un véritable héros aux yeux de sa famille et des internautes. Grâce à son ouïe, son flair et peut-être à son instinct, l’animal a retrouvé son petit frère humain, Jamie Parker, disparu suite au passage de la tempête Hélène à la fin du mois de septembre.

Le garçon de 11 ans se trouvait chez ses grands-parents avec sa sœur et Tucker quand l’incident s’est produit, rapportait Yahoo News. En une fraction de seconde, la vie de la famille, originaire d’Asheville en Caroline du Nord (États-Unis), a totalement basculé.

WCNC / Youtube

Un enfant introuvable

L’ouragan Hélène a ravagé la ville, entraînant de nombreux décès et ravageant la maison des grands-parents de Jamie. Laquelle s’est effondrée dans un glissement de terrain. Le jeune homme a livré un témoignage glaçant retraçant cet instant : « La maison a été inondée de boue, et je me suis écrasé le visage contre un mur, mon corps entier a volé en éclats » affirmait-il.

Ses proches se sont retrouvés sur le toit, mais ce dernier a atterri environ 3,4 mètres plus bas au milieu des décombres. Terrorisé et impuissant, il s’est mis à hurler pour que quelqu’un vienne le chercher. Malheureusement, personne ne l’entendait, du moins, c’est ce qu’il pensait.

Le chien de la famille était incontrôlable

Tucker qui était resté aux côtés de ses proches pendant la tragédie, avait bel et bien perçu les cris de l’enfant et s’est précipité à sa rencontre. Comme s’il avait compris ce qui se jouait, l’animal s’est mis à aboyer sans cesse : « Je pense qu'il pouvait m'entendre et me sentir. Il essayait de leur dire où j'étais » supposait Jamie. Ne comprenant pas pourquoi son chien agissait d’une telle façon, le grand-père du garçon nommé Michael Johns a d’abord pensé qu’il devenait fou avant de comprendre pourquoi le quadrupède se mettait dans de tels états.

WCNC / Youtube

En suivant le canidé, Michael a finalement repéré son petit-fils. Lequel a été héliporté pour être soigné. Jamie se remet difficilement du choc vécu avec Tucker et ses proches à ses côtés. Il doit certainement sa vie à son chien, qui malgré le stress de la situation, n’a gardé qu’un objectif en tête : sauver son humain.