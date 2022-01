Cette petite fille et son Teckel forment le duo le plus adorable de tous les temps

Bien plus que des amies, Rio et Fleur se comportent véritablement en sœurs l’une envers l’autre. La fillette et la chienne ne se quittent quasiment jamais, même pas lorsque vient l’heure de se coucher. Leur complicité émeut leur maman et de nombreux internautes ayant découvert leur histoire

Rares sont les relations à pouvoir être comparées à celle qui peut exister entre un enfant et un chien. L’amitié qui lie Rio, une fillette de 3 ans, à une chienne Teckel appelée Fleur en est l’une des plus belles illustrations.

« Elles ont un lien très spécial. Dès le jour où nous l'avions amenée à la maison, il y avait eu cette connexion instantanée », raconte en effet la mère de Rio et propriétaire de Fleur à Team Dogs.



Jade Ellen Anderson / Team Dogs

Jade Ellen Anderson, 30 ans, et sa famille vivent à Epson dans le comté du Surrey (Sud-est de l’Angleterre). Le foyer compte 4 chiens, les 3 autres étant un duo de Cockers Anglais et un chiot Cockapoo (croisé Cocker / Caniche), mais c’est de la femelle Teckel âgée d’un an que Rio est la plus proche. Probablement en raison de sa petite taille, comme l’explique la maman : « Rio peut la porter, alors que les autres chiens sont plus gros. […] Elles sont littéralement inséparables ».

Rio et Fleur passent beaucoup de temps à jouer, notamment à la poupée Barbie. L’enfant a même un château de princesse d’un mètre et demi de haut dans lequel la chienne adore se faufiler.



Jade Ellen Anderson / Team Dogs

Que cette merveilleuse amitié dure le plus longtemps possible

Cette dernière dort souvent aux côtés de son amie. « Elles passent à peu près toute la journée ensemble. Quand Rio monte se coucher, Fleur monte avec elle et elle ne bouge pas de la nuit. Même si nous descendons, elle ne le fait que lorsque Rio se réveille », ajoute Jade Ellen Anderson.

Jade Ellen Anderson / Team Dogs

La mère de famille ne cache pas son émotion en évoquant cette merveilleuse amitié et espère qu’elle durera le plus longtemps possible.