Une fuite, un vol puis des retrouvailles pleines d’émotion pour ce petit chien et sa famille séparés pendant plus de 3 mois

Après de longs mois d’inquiétude et de recherches, une famille de Seattle a enfin pu serrer à nouveau dans ses bras son fidèle compagnon, Buddy. Ce petit American Bully, victime d’un vol en plein été, a été retrouvé sain et sauf grâce à la persévérance des enquêteurs et à une précieuse collaboration entre services de police. Une histoire à rebondissements qui se termine, heureusement, sur un immense soulagement.

3 mois et demi après avoir été volé, un chien a été retrouvé sain et sauf et restitué à sa famille, rapportait KING5 le lundi 3 novembre.

Buddy, 3 ans, est un American Bully dans sa plus petite variété, appelée “micro”. Le 21 juillet 2025, il s’était échappé de la maison de ses maîtres située dans le sud de Seattle, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis). Sa famille s’était lancée à sa recherche et avait prévenu la police locale (Seattle Police Department), qui avait confié l’enquête au détective Eric Munoz.



KING5

Ce dernier avait appris qu’un voisin avait vu Buddy courir dans la rue et qu’il avait eu une discussion avec un autre habitant, un certain Jose. Celui-ci qui lui avait promis de ramener le chien auprès de ses humains. Chose qu’il n’avait pas faite. “Lorsque notre victime était partie à la recherche de son chien, cette personne avait nié l'avoir vu, mais l'un de nos enquêteurs avait découvert que cette information n'était pas crédible”, explique, en effet, le détective Munoz à KING5.



KING5

Le ravisseur présumé inculpé dans une autre affaire

Le “Jose” en question a été identifié. Jose Antonio Haughton, pensionnaire d’un centre de logement transitoire, apparaissait dans des images de vidéosurveillance en compagnie du chien dans l’établissement en question. D’autres enregistrements le montraient alors qu’il tenait Buddy enveloppé dans une couverture et le faisait monter à bord d’une voiture.

Le suspect a été arrêté le 28 juillet pour une autre affaire de vol. Lors de son audition le mois suivant, il a plaidé non coupable.

Le lundi 3 novembre, la police de Seattle a annoncé avoir retrouvé Buddy. Le quadrupède est de nouveau parmi les siens. Si les circonstances exactes de son sauvetage n’ont pas encore été révélées, les forces de l’ordre ont indiqué que leurs collègues de Tacoma, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Seattle, ont joué un rôle clé dans cet heureux dénouement. Nous en saurons certainement davantage dans les prochains jours.

A lire aussi : Un refuge propose « le prêt de chien » et c'est un véritable succès pour tout le monde