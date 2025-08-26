Une fillette noue une relation unique avec le chien de sa famille et imite ses comportements de manière adorable (vidéo)

On se souvient de cet attachant duo composé de ce chien et cette petite fille qui éprouvait quelques difficultés à être séparé le temps de la journée à la crèche. Depuis la petite enfance, le bébé a tout partagé avec son chien, adoptant par moments certains de ses comportements. La mère de famille est revenue sur ces habitudes très tendres qui montrent à quel point le lien entre un enfant et son chien peut être incroyable.

Grandir aux côtés d’un animal est une vraie chance : les propriétaires de chiens ou de chats sont nombreux à le dire. Cette petite fille est venue au monde alors que ses parents possédaient un chien, un Goldendoodle du nom de Bentley. L’attachement a été immédiat entre le bébé et son chien, qui supportaient difficilement de ne pas se voir. Au retour de la crèche, c’est un accueil plein d’amour que réserve la chienne à sa petite maîtresse. Ces moments précieux ne sont pas les seuls à avoir été gardés en vidéo.

@minidoodlebentley / Instagram

Un compte à suivre absolument

Le duo possède un compte Instagram. On peut en effet le retrouver « @minidoodlebentley ». Bentley, très expressif, a l’air d’apporter une sacrée dose de bonne humeur dans le quotidien de ses propriétaires. Il est aussi choyé et reçoit régulièrement des cadeaux comme des peluches. Ce qu’il semble préférer, ce sont les moments passés en compagnie de sa petite sœur humaine, qu’il a eu à cœur d’élever comme son propre bébé. Pas étonnant donc que la petite fille ait adopté des comportements canins, souvent très amusants.

@minidoodlebentley / Instagram

Tout comme lui

C’est dans un clip publié sur Instagram que les parents de la petite fille reviennent sur plusieurs exemples très évocateurs d’un quotidien doux et complice, racontait Dogtime.

@minidoodlebentley / Instagram

Au début, Bentley transporte un tissu entre ses dents, et derrière, l’enfant en fait de même, le sourire aux lèvres à l’idée de faire exactement comme son compagnon. Pour les parents, ce sont les « signes évidents que ton enfant a été élevé avec un chien ». Cela ne s’arrête pas là car la petite fille transporte aussi des jouets dans sa bouche, s’assoit à côté de Bentley pour demander une friandise.

À l’extérieur de la maison, elle poursuit ses imitations en creusant avec ses mains dans le sable à la plage pour faire de grands trous. Elle se barbouille de terre aussi sans problème, n’hésitant pas à avoir recours au quatre pattes pour avancer.

Au-delà de ces images amusantes, c’est une vraie amitié qui transparaît, profondément touchante.