Une femme vole le chien d’un homme décédé et le garde des mois avant d’être arrêtée

Quand Rhonda a perdu son frère plus tôt dans l’année, son monde s’est effondré. En plus de devoir affronter cette terrible épreuve, elle a été confrontée à la cruauté humaine. Une femme a profité de la situation pour subtiliser les biens du défunt sur sa propriété, ainsi que voler son chien qui devait revenir à la famille proche.

Le mois d’avril dernier a marqué un tournant dans la vie de Rhonda Beltran, une femme originaire de la Californie (États-Unis). Son frère, Steve, est décédé au cours du printemps, laissant ses proches en grand désarroi. Il a laissé derrière lui de nombreux souvenirs et son chien, Dinky, qui devait être récupéré par le reste de la famille. Malheureusement, une personne malhonnête a compromis ce souhait.

Cette dernière, qui n’en avait que faire de la détresse des autres, a profité de la situation pour prendre contact avec l’hôpital de Steve. Sur place, elle s’est fait passer pour son épouse et a demandé à accéder à sa propriété. Ne pouvant imaginer qu’une personne serait capable de cela, les employés n’ont pas remis en doute sa parole.

Des mois de recherche

Malheureusement, les intentions de la femme étaient mauvaises. Après avoir eu accès au logement de Steve, elle s’est emparée de ses biens dont la somme totale s’élevait à des milliers d’euros. Elle a également volé son véhicule, indiquait KTLA 5 , et quelque chose de bien plus précieux encore : Dinky. Rhonda était dévastée en constatant cela. Le reste n’avait pas d’importance pour elle, mais le chien était « une partie de son frère » à ses yeux.

Des recherches fastidieuses ont alors commencé et médias, ainsi que réseaux sociaux, ont massivement relayé la photo du quadrupède. De nombreux internautes ont aidé la famille, mais malgré toute cette mobilisation, il n’y avait aucun signe de vie de Dinky. Un contrôle de police a néanmoins redonné espoir à Rhonda.

4 mois après la disparition du toutou, une femme a été arrêtée pour possession de véhicule volé . Il s’agissait de l’utilitaire de Steve, et tout s’est enchaîné ensuite. La suspecte a été identifiée comme étant la personne recherchée et, effectivement, elle avait Dinky en sa possession.

Puisqu’elle se trouvait dans un autre état, il a fallu organiser le rapatriement du quadrupède. Une chaîne de solidarité s’est alors mise en place pour le ramener jusqu’à sa famille. Son retour à la maison a permis à Rhonda de commencer son deuil, car elle s’était fait la promesse de prendre soin de Dinky : « Maintenant, je suis avec Dinky et il est là où il doit être », a-t-elle conclu.