Une voiture volée avec un chien à l’intérieur activement recherchée par les forces de l’ordre

Les propriétaires de Niro ont eu un véritable choc en découvrant que leur véhicule avait disparu, ainsi que leur chien resté dedans. Rapidement, ils ont appelé la police et ont vécu de longues minutes d’angoisse, avant de recevoir un coup de fil inespéré.

Niro, un chien de type Staffordshire Bull Terrier, représente « le monde » pour ses propriétaires Steve et Hayley Tindle. Alors, lorsque ceux-ci se sont fait voler leur voiture avec l’animal à l’intérieur, ils ont vécu un véritable drame. La police a pris le relais pour les aider à retrouver leur meilleur ami canin et leur a rapidement donné des nouvelles.

Selon West Bridgford Wire, le couple avait fait un bref arrêt dans un magasin de bricolage à Worksop, dans le Nottinghamshire (Royaume-Uni). Il n’avait besoin que de vis, alors il a laissé Niro dans son véhicule, un Land Rover Discovery Sport, sachant que sa course ne prendrait que quelques minutes.

Nottinghamshire Police / Facebook

Il n’y avait plus de voiture, ni de chien

En sortant de la boutique, les époux ont découvert avec effroi que leur véhicule, leur remorque, mais surtout Niro n’étaient plus là. Ils avaient été dérobés par un malfaiteur. Hayley a raconté avoir été « sous le choc et bouleversée » face à ce terrible constat. Toutefois, il n’y avait pas une minute à perdre pour retrouver l’animal.

Son époux et elle ont contacté les forces de l’ordre locales qui se sont immédiatement mises au travail, les premiers instants suite au vol étant cruciaux. Après une quinzaine de minutes seulement, ils ont reçu l’appel des policiers leur annonçant que Niro avait été retrouvé sain et sauf. Leur remorque était à proximité de lui et la voiture a aussi été localisée peu de temps après.

« Mon mari, Steve, s'est effondré lorsqu'il a appris la nouvelle »

L’animal avait été aperçu par un témoin qui avait immédiatement signalé sa position. Grâce à sa réactivité et à celle des agents, la boule de poils a pu être rapidement récupérée. Un soulagement pour ses maîtres, sachant qu’elle avait déjà vécu un probable abandon : « Je pense qu'il a été éjecté d'une autre voiture avant que nous l’adoptions, donc c'est horrible de penser qu'il aurait pu croire que nous l'ayons aussi abandonné » témoignait Hayley.

Niro a pu rejoindre ses humains aimants et ne les quitte plus d’une semelle : « Niro nous colle depuis que nous avons été réunis. Il ne nous laissera plus seuls ! » affirmait sa propriétaire. Laquelle n’a pas manqué de remercier toutes les personnes impliquées dans son sauvetage. Une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable.