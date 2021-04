Une femme trouve un os et son chien empoisonnés dans le jardin avec une note attachée révoltante !

Une chienne a fait l’objet d’une tentative d’empoisonnement, ou du moins de menaces dans ce sens, parce qu’elle aboyait trop au goût de son auteur. La police a ouvert une enquête.

Une habitante de North Sydney, en Australie, est sous le choc. Cheri Blair, 66 ans, a découvert une lettre de menace suggérant que l’os à mâcher que cette dernière accompagnait était empoisonné, comme le rapportait Lad Bible ce mercredi 12 avril.

Elle a fait la terrible découverte tôt le lundi matin, aux alentours de 6 heures. Sa chienne Jolene était sortie, et Cheri Blair la cherchait, quand la femelle Podenco Portugais est revenue avec un os, comme ceux vendus en animalerie, entre les dents.

Sa maîtresse le lui a immédiatement retiré de la gueule et jeté par-dessus la clôture, mais quand elle est sortie le voir de plus près par la suite, elle a été trouvé une enveloppe. A l’intérieur, un message de menace, comportant des fautes d’orthographe, lui était adressé : « Votre chien doit être empoisonné. Aboie trop. Désolé, mais pas le choix. Votre faute. »

Prise de panique, Cheri Blair a demandé à son mari d’aller chercher l’os, puis tous 2 ont emmené Jolene à la clinique vétérinaire de North Shore. L’animal s’y est vu administrer un vomitif par précaution. Ses propriétaires ne savaient pas si l’os contenait effectivement du poison, mais ils ne voulaient pas prendre de risque.

La police tente d’identifier l’auteur des menaces

La maîtresse de Jolene explique que la veille de l’incident, Jolene avait effectivement aboyé, mais seulement pendant une vingtaine de minutes et avec 2 autres chiens. Plus tard dans la journée, la chienne avait aboyé à nouveau et Cheri Blair avait entendu une voix féminine provenant de la même résidence et criant au canidé de se taire. Elle assure que Jolene n’aboie jamais la nuit.

Cheri Blair et son mari l’avaient adoptée en décembre dernier, après le décès de leur chien des suites d’un cancer.

Prévenue, la police de Nouvelle-Galles de Sud a inspecté la cour de la résidence, à la recherche de traces d’ADN à analyser. Les enquêteurs ont également interrogé le voisinage. L’auteur des menaces n’a pas encore été identifié.

