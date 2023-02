Une femme surprend un visiteur inattendu et affaibli dans son jardin, et fait tout son possible pour lui venir en aide (vidéo)

Karen ne s’attendait pas à faire une trouvaille aussi étrange au beau milieu de son jardin. Lors d’une journée venteuse de janvier, elle a repéré une chienne errante allongée sur un parterre de fleurs, qui la fixait avec insistance et qui semblait épuisée.

La pauvre boule de poils était également trempée, sale et transie de froid. Karen a alors décidé de lui apporter une couverture et un bol de soupe de poulet, avant d’appeler l’association Buddha Dog Rescue & Discovery à la rescousse.

Nicole Asher, l’une des bénévoles, fut rassurée de savoir que Karen avait eu les bons gestes envers l’animal. « Elle a parfaitement géré la situation, sans faire peur à la chienne. Le fait de ne pas lui courir après et de lui offrir de la nourriture dans le calme lui a permis de se sentir à l’aise » a-t-elle déclaré à The Dodo. La chienne, éreintée, s’est ensuite dirigée dans la caisse emmenée par Nicole en quelques minutes, pour assurer son transport jusqu'au refuge en toute sécurité.

Suite à cela, les 2 femmes ont détecté la puce électronique de l’animal, nommé Ella, et en ont soudainement appris beaucoup plus sur son histoire. Elle s’était en réalité échappée de sa maison d’accueil 2 semaines plus tôt (MatchDog Rescue) et avait parcouru une vingtaine de kilomètres depuis sa fugue. Un avis de recherche avait par ailleurs été publié sur les réseaux sociaux.

Par conséquent, Nicole n'a pas tardé à contacter le numéro qui figurait sur sa puce pour annoncer la bonne nouvelle !

Une fin heureuse pour tous

« Nous étions fous de bonheur. Le choc de sa famille d’accueil a vite laissé place des cris de joie et à des larmes de soulagement » confiait Nicole. Ella a ensuite retrouvé le chemin de sa maison d’accueil, et n’a pas tardé à plonger dans son panier douillet. C’est le directeur de Buddha Dog Rescue & Discovery qui a tenu à la ramener chez elle.

En se réfugiant dans le jardin de Karen, la petite Ella a eu beaucoup de chance. Elle peut désormais se remettre de cette escapade éreintante, et profiter d’un lit bien plus confortable que le parterre de fleurs sur lequel elle avait jeté son dévolu.