Chaque jour, cette femme au grand cœur accueille plus de 100 chats errants dans son jardin (vidéo)

C’est en Turquie, et plus précisément dans la province de Samsun, qu’Ayse vit aux côtés de sa famille. L’ancienne habitante d’Istanbul partage désormais son jardin avec une centaine de chats qu’elle considère comme ses « enfants ». Le Daily Sabah revient sur son histoire et son engagement hors du commun.

Le bien-être des matous avant tout

Tout a commencé par une poignée de félins. Ayse se contentait d’en nourrir quelques-uns, de les emmener chez le vétérinaire lorsqu’ils en avaient besoin, et de les accueillir dans son jardin afin qu’ils se sentent en sécurité.

AA / Daily Sabah

Mais au fil du temps, la quantité de chats n’a cessé de s’accroître, jusqu’à atteindre le nombre de 100. Les voisins d’Ayse voudraient qu’elle confie certains félins à des refuges, mais pour cette femme, il en est hors de question. Elle leur répond : « Abandonneriez-vous vos propres enfants ? »

En effet, Ayse tient à ses petits protégés comme à la prunelle de ses yeux, comme on peut le voir dans cette vidéo du YeniSafak. Elle leur a tous accordé un nom différent (Milka, Boncuk, Miya, Cenesiz…) et elle n’en oublie aucun !

Cette situation a forcément eu des conséquences sur sa vie personnelle. Ayse et sa famille ont dû revoir leurs dépenses à la baisse, pour pouvoir en consacrer davantage au bien-être de la colonie de félins.

« Nous leur donnons de la nourriture pour chats et des repas faits maison, mais le coût est parfois difficile à assumer » confie-t-elle. Cela ne semble néanmoins pas suffisant pour la décourager. Ayse poursuivra sa mission le plus longtemps possible, pour le plus grand bonheur des matous qui la croisent...