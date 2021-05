Une femme saute dans le fond de sa piscine gelée pour sauver son chien (vidéo)

Dès qu’elle a vu son chien tomber dans l’eau glacée de sa piscine, une femme y a plongé pour le sauver. Ni le froid ni les coupures qu’elle s’est fait aux mains en intervenant ne l’ont empêchée de porter secours à son ami à 4 pattes.

La semaine dernière, Jennie Tatum était en train de filmer ses chiens pendant qu’ils s’amusaient dans la neige chez eux, à Murfreesboro dans l’Etat du Tennessee, quand un accident est survenu.

Comme le rapporte le New York Post, l’un des croisés Pitbulls, appelé Sid, a glissé au bord de la piscine et s’est retrouvé dans l’eau glacée. Sa maîtresse a aussitôt couru à son secours. Elle a brisé la fine couche de glace, se blessant aux mains au passage, puis a plongé, mais elle n’a pas pu le retrouver.

L’animal était au fond du bassin, à plus de 1,2 mètre de profondeur, et la surface était opaque à cause du gel. Plus le temps passait, plus le danger était grand pour Sid, que la noyade et l’hypothermie guettaient.

Elle est alors sortie du bassin pour mieux le voir, et l’a finalement repéré et replongé pour le récupérer.

A 10 secondes près…

Elle a réussi à faire sortir le canidé de 23 kilogrammes de l’eau, mais ce qu’elle voyait alors était « assez effrayant », confie-t-elle à WKRN TV. « Je ne savais pas s’il respirait encore », poursuit-elle, ajoutant que le chien était amorphe et que sa gueule était devenue bleue.

Jennie Tatum et son mari l’ont immédiatement emmené chez le vétérinaire. Heureusement, Sid s’en est remis. Le spécialiste lui a expliqué que si elle était intervenue 10 secondes plus tard, il n’aurait probablement pas survécu.

Un sauvetage-réflexe courageux qui n’est pas sans rappeler celui qu’a réalisé le Texan Dan Holmes, grâce auquel sa chienne Berger Australien Christi s’en est sortie saine et sauve.

A lire aussi : Une famille retrouve son Labrador de un an en découvrant son sauvetage sur les réseaux sociaux