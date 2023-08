Une femme remue ciel et terre pour retrouver sa chienne, kidnappée dans sa propre maison il y a plus de 2 ans

En mars 2021, Lola, une Cocker Anglais, a été enlevée alors qu’elle se trouvait à son domicile, en Angleterre. Sa maîtresse, Lydia, a été profondément affectée par ce drame, mais elle n’a jamais cessé de rechercher sa fidèle amie à fourrure. 30 mois plus tard, ses efforts - et ceux des internautes - ont enfin été récompensés.

C’est dans le Buckinghamshire, en Angleterre, que se déroule l’histoire de la petite Lola : une chienne portée disparue depuis plus de 2 ans. Le 23 mars 2021, la Cocker Anglais noir et feu a été enlevée de son domicile, situé à Princes Risborough, laissant sa propriétaire, Lydia, dévastée et désespérée.

Une mobilisation quotidienne

L'affaire de la disparition de Lola a rapidement gagné en visibilité grâce à l'organisation caritative Dog Lost, qui s'est impliquée dans la recherche de la chienne. Pendant près de 30 mois, l'emplacement de Lola est resté un mystère, et l'espoir de la retrouver semblait s'amenuiser de jour en jour…

Lydia Alexandra Rampin / Facebook

Un groupe Facebook dédié à la recherche de Lola a d’ailleurs été créé (Lola Reunited). Heureusement, comme le rapporte ITV, la persévérance de Lydia et l'aide de la communauté ont fini par porter leurs fruits.

La fin d’une longue attente

Le 8 août dernier, soit plus de 2 ans après la disparition de Lola, sa maîtresse publiait un message réconfortant sur les réseaux sociaux : la chienne venait d’être retrouvée ! Elle avait été aperçue à seulement 2 heures de chez elle, errant près d'un pub. Une vidéo de Lola, publiée quelques jours plus tôt sur Facebook, avait permis à un individu d’identifier la chienne.

Lydia Alexandra Rampin / Facebook

Un appel téléphonique et un voyage en voiture plus tard, Lola était enfin de retour à la maison, mettant fin à une longue séparation chargée d’émotions. Lydia a exprimé sa gratitude envers le travail acharné de tous ceux qui ont partagé l'histoire et qui ont contribué à la recherche de Lola.

Le porte-parole de Dog Lost a souligné l'importance de la puce électronique de la Cocker, qui a été essentielle pour cette réunion. En effet, grâce à cette micropuce correctement mise à jour, Lola a pu être rapidement identifiée et remise à sa propriétaire légitime. « S'il vous plaît, aidez-nous à sensibiliser les gens sur l’intérêt des puces électroniques, beaucoup plus de chiens seraient retrouvés et remis à leurs proches si les puces n'étaient pas périmées », a-t-il déclaré.