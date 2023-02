Une femme reçoit un appel inattendu au sujet de son chien, disparu 8 ans plus tôt (vidéo)

Lors d’une journée de 2015, Nicolle Leon est allée travailler, mais a découvert avec tristesse que son chien avait disparu en rentrant chez elle. L’habitante de Wichita (États-Unis) s’est demandé pendant de longues années ce qui avait bien pu arriver à son Beagle, Roscoe, âgé d’un an le jour de sa disparition. 8 ans plus tard, elle a reçu un appel téléphonique bouleversant.

L’East Idaho News revenait il y a quelque temps sur l’histoire de Roscoe, un Beagle qui s’est échappé de son domicile du Kansas en 2015, et qui n’a plus donné signe de vie du jour au lendemain. C’est sa maîtresse, Nicolle Leon, qui a fait la triste découverte en rentrant du travail.

L’incompréhension pendant 8 ans

« Nous avons cherché partout, et nous ne comprenions pas. Il n’y avait aucune preuve que le portail avait été ouvert, et aucun trou n’avait été creusé dans le sol », a-t-elle déclaré. Nicolle et ses proches se sont interrogés pendant de longues années, et contacté les refuges environnants chaque jour dans l’espoir d’avoir une bonne nouvelle, mais il n’en fut rien.

Shae DeBerry / Facebook

Pendant 8 ans, Roscoe n’a plus jamais pointé le bout de sa truffe, et de nombreuses questions sont restées en suspens. Entre-temps, 2 autres chiens ont rejoint le foyer de Nicolle, où se trouvent également ses enfants (Alani et Alex). C’est finalement en 2023, contre toute attente, que la famille va en apprendre davantage.

Le coup de téléphone qui change tout

Nicolle, en voyage d’affaires au Texas, a reçu un appel téléphonique en provenance de la ville de Caldwell, à plus de 2200 km de chez elle. « Ils m’ont dit qu’ils avaient retrouvé mon chien. J’ai d’abord cru que l’un de mes chiens actuels s’était échappé de la maison », raconte-t-elle.

Mais lorsqu’elle a appris que l’animal en question était un Beagle, elle a « fait un bond » ! Alors qu’elle croyait à une mauvaise blague, Nicolle a finalement compris que Roscoe avait été retrouvé à des milliers de kilomètres de chez elle. Une habitante de Caldwell l’avait repéré dans la rue, et confié à un refuge : le West Valley Humane Society.

Shae DeBerry / Facebook

C’est grâce à la puce électronique de Roscoe que Nicolle a pu être contactée. La mère de famille en est restée bouche bée. Quelques jours plus tard, le 15 janvier précisément, le voyage de Roscoe vers sa famille a pu être organisé.

« Je me demandais s’il allait nous reconnaître après toutes ces années. Lorsqu’il est descendu du camion, il était si excité. Sa queue bougeait dans tous les sens, il a sauté sur mes enfants », se souvient Nicolle.

Roscoe, chien sénior désormais, a retrouvé le toit chaleureux de ses premiers jours, et il est le plus heureux des toutous. Sa maîtresse l’est tout autant, bien que quelques mystères persistent. « J’ignore si quelqu’un a pris soin de lui pendant tout ce temps. C’est triste, car nous avons perdu beaucoup d’années à ses côtés. Maintenant, nous allons profiter de lui un maximum », a-t-elle confié.