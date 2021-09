L'héroïsme d'une septuagénaire se jetant à l'eau pour sauver sa chienne des mâchoires d'un alligator

« Je fondais en larmes sans raison apparente », a-t-elle indiqué. « Je voyais toujours l'ombre avec 2 yeux regardant hors de l'eau. Cette image me revenait sans cesse. » D'après Palm Beach Post , il leur a fallu plusieurs semaines avant de pouvoir remettre un pied au parc.

Aujourd'hui, le duo jouit d'une bonne santé, mais demeure encore traumatisé par cet événement. Pendant un certain temps, Suzan Marciano a promené sa chienne uniquement dans son quartier.

Malgré sa blessure , la retraitée n'a pensé qu'à son amie à fourrure. « J'avais le sentiment qu'elle allait survivre. Si elle a survécu à l’attaque, elle pouvait survivre à l'opération », a-t-elle confié. Et Nalu a tenu bon.

Cette agression n'a pas laissé les 2 partenaires indemnes. Le canidé à la robe sable a subi des perforations au niveau de l'estomac et de la cuisse. Une intervention chirurgicale a été nécessaire. Celle-ci a duré près de 2 heures. Quant à sa sauveuse, elle a reçu 5 points de suture à la paume.

Grâce à l'intervention de la courageuse dame, l'assaillant a lâché sa victime. Alors que l'héroïne pensait être sortie d'affaire, l'alligator s'est retourné et lui a mordu la main, rapporte Demotivateur . Heureusement, la blessée et sa chienne ont pu regagner la rive.

Nalu jouait au bord du lac, lorsqu'une forme sombre s'est approchée... Cette apparition inquiétante s'est révélée être un alligator d'environ 2 mètres de long. En quelques secondes, le reptile a ouvert sa gueule et s'est emparé de sa proie.