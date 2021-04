Une femme paniquée appelle les pompiers pour sa chienne avec la tête coincée dans le mécanisme du canapé

Une chienne et sa propriétaire ont eu la peur de leur vie, mercredi 24 mars. L’animal s’est retrouvé piégé dans le mécanisme du canapé. Affolée, la résidente de Colombie-Britannique (Canada) a appelé les pompiers pour sauver son compagnon d’une mort certaine.

Bean, une petite chienne, s’est aventurée dangereusement sous le canapé. L’animal a bloqué son cou dans le mécanisme du meuble, l’immobilisant, au grand dam de sa propriétaire. « Je ne pouvais pas bouger le canapé sans lui faire de mal », a soupiré cette dernière. Très inquiète, elle a aussitôt réclamé l’aide des pompiers, dévoile People.

© Kamloops Fire Rescue

Pour sauver la chienne bloquée, les secouristes ont dû démonter le canapé

Un groupe composé de 5 professionnels est intervenu en urgence dans le salon. Les secouristes ont été contraints de démonter le canapé pour extirper la malheureuse prisonnière.

Malgré cette mésaventure, Bean se porte très bien. Sa famille a exprimé sa plus profonde gratitude aux intervenants. « Ils étaient vraiment calmes et se souciaient vraiment de la sécurité de Bean », a confié sa propriétaire, soulagée. Le lendemain, elle a posté sur les réseaux sociaux une photo montrant le canidé assis sur le canapé, l’air tranquille et reposé.

© Kamloops Fire Rescue