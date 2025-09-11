Une femme met à disposition son yacht à celui qui sera choisi pour garder ses 2 chiens

Une offre d’emploi est devenue virale sur les réseaux sociaux après sa publication. Une femme a proposé la garde de ses chiens sur son bateau luxueux : un yacht de 25 mètres. Un job qui, pour quelques semaines, offrira la vie de rêve à la personne qui sera sélectionnée.

Julia Lundberg a secoué les réseaux sociaux après avoir proposé un job de rêve aux internautes. La femme, qui dispose d’un yacht à Malte, cherchait une personne de confiance pour s’occuper de ses 2 chiens, Lish et Olivia. L’heureux élu sera logé sur son bateau, comme le précisait Lovin Malta.

Pour les amoureux des bêtes, s’occuper des animaux est déjà le travail idéal. Alors, quand Julia a proposé de mettre à disposition une cabine sur son yacht de 25 mètres pour quiconque gardera ses boules de poils, les candidats se sont bousculés.

Julia Lundberg

Une offre alléchante

C’est sur Facebook que la femme a publié son message. Elle indiquait être à la recherche d’un dog-sitter pour ses 2 petits chiens. Il s’agira de les promener et de veiller sur eux en l’absence de leurs maîtres. La personne aura aussi d’autres tâches à réaliser sur place, comme le nettoyage des espaces de vie communs. En contrepartie, elle sera logée dans l’une des cabines du bateau de luxe et pourra séjourner dessus pendant tout le temps de son contrat.

Le yacht restera à quai durant cette période, car il sera en maintenance. Une vie presque comme à l’hôtel, donc, le temps d’un mois et quelques semaines. Il s'agit d'une opportunité rêvée pour de nombreux internautes, qui n’ont pas hésité à déposer leur candidature afin de tenter leur chance. À ce jour, nous ne savons pas encore si Julia a fait son choix.

Si beaucoup étaient très enthousiastes à l’idée de décrocher le boulot, d’autres internautes sont restés plus perplexes. Ils ont notamment souligné le fait que le gardien méritait aussi d’être payé pour son travail en plus d'être logé. Julia n’a cependant pas précisé si un salaire était inclus ou non.