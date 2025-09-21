Une femme filme la réaction de sa famille lorsqu’elle présente un nouveau chiot surprise (vidéo)

Tia, une sauveteuse d’animaux, est aussi la propriétaire d’une chienne de refuge nommée Jenny. Même si la femme prenait grand soin de sa boule de poils, elle avait le sentiment que lui offrir un compagnon de jeu la comblerait de joie. Elle a alors surpris sa chienne, mais aussi sa famille, en ramenant un chiot à la maison.

Tia Bliss est très engagée dans la cause animale. Elle sauve des animaux à travers le Royaume-Uni de façon bénévole. Elle partage son quotidien avec sa chienne nommée Jenny, et, plus récemment, une autre boule de poils baptisée Roo. Personne ne s’attendait à l’arrivée de ce dernier dans la maison, car Tia voulait faire la surprise à toute sa famille.

Dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par AOL , la sauveteuse a expliqué les raisons qui l’ont conduite à adopter un nouveau chien. Elle avait observé Jenny en train de jouer seule dans le jardin et cela l’avait touchée. Elle a pensé que lui offrir un congénère pour s’amuser avec elle serait le plus beau cadeau qu’elle puisse lui faire.

@tailtalestogether / Instagram

Une arrivée inattendue

Dans son coin, sans avertir aucun de ses proches, Tia a préparé l’adoption d’un chiot. Elle s’est assurée de le ramener à la maison au bon moment, quand tous les membres de la famille seraient là, afin de les surprendre. Son plan a fonctionné à merveille et ce moment a été immortalisé par une caméra.

Dans la vidéo, on découvre Tia avec la boule de poils cachée dans ses bras. Ses proches commencent à sortir de la maison et elle finit par leur présenter le petit nouveau, Roo. Chaque personne présente a une réaction différente, ce qui rend le clip très drôle.

L’adorable chiot a fait l’unanimité auprès de tous ! Tia n’a toutefois pas souhaité créer le même effet de surprise auprès de sa chienne, Jenny, car elle préfère prendre son temps. Elle souhaite que Roo soit d’abord à l’aise à la maison et que l’autre toutou s’habitue à sa présence. Les choses se feront naturellement ensuite.