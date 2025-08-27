La réaction émouvante de son chat chaque fois qu'il revoit sa propriétaire la fait se sentir spéciale (vidéo)

On dit souvent que les chats sont indépendants, parfois même distants. Pourtant, certains ne cessent de prouver le contraire. Parmi eux, Eddie, un splendide félin au regard azur, fait fondre le cœur des internautes grâce à son comportement touchant envers sa propriétaire. Une vidéo récemment publiée sur TikTok révèle toute la tendresse de cette relation unique.

Les chiens ne sont pas les seuls animaux de compagnie à faire la fête à leurs humains lorsque ces derniers sont de retour. Les chats sont capables de célébrer joyeusement et chaleureusement les retrouvailles avec leurs personnes préférées, eux aussi. Il suffit d’observer l’attitude particulièrement touchante d’un magnifique matou répondant au nom d’Eddie pour s’en rendre compte.

Avec son magnifique pelage blanc et ses yeux bleus d’une beauté à couper le souffle, Eddie ne laisse personne indifférent. Sa propriétaire prénommée Karin, alias “@gozdnavila” sur TikTok, est consciente de la chance qu’elle a de vivre avec une créature aussi charmante, mais aussi et surtout loyale et affectueuse.



@gozdnavila / TikTok

Grâce à son ami félin, Karin se sent spéciale, en quelque sorte. Il lui procure ce sentiment de différentes manières, en particulier par le comportement qu’il affiche lorsqu’ils se retrouvent.

C’est ce que montre une vidéo postée par Karin le 3 août 2025 sur son compte TikTok, où elle a généré près de 300 000 vues, et que relaie Newsweek .

On y distingue la petite silhouette du chat au loin, courant sur une grande étendue verdoyante et pressé de rejoindre sa maîtresse qu’il a reconnue malgré la distance.

“Si pur, tellement d'amour”

“Je sais que je suis aimée, car voici [ce que fait] mon chat chaque fois qu’il me voit”, peut-on lire de la part de la propriétaire du quadrupède dans la vidéo. “Directement dans mes bras. Si pur, tellement d'amour”, ajoute-t-elle en légende de ladite séquence.

Karin avait adopté Eddie alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chaton. Voici une photo de lui lorsqu’il était jeune :



@gozdnavila / TikTok

Depuis, il ne cesse d’émerveiller sa “maman” par sa douceur et l’amour qu’il lui témoigne au quotidien.

De nombreux internautes attendris ont réagi à cette scène en commentaires. “C'est à ça que ressemble le paradis, les gars“, a ainsi écrit Maritina Kn. “Les mots ne peuvent pas décrire ce sentiment”, a commenté, pour sa part, Alice. “Vous êtes son ange dans son paradis”, estime Ferrisfire. “L'amour des chiens est facile, a plaisanté iev. Mais si un chat court vers vous comme ça, cela signifie que vous faites quelque chose de bien dans la vie.“