Une femme et son chien se sont soutenus jusqu’au bout dans leur lutte respective contre le cancer

De plus en plus d’études montrent à quel point les animaux de thérapie sont bénéfiques dans le parcours de soins d’un patient. Les bienfaits qu’ils apportent ne sont plus à prouver, ce qu’a confirmé Nina Noe. Cette dernière, vétérinaire de Lee's Summit (Missouri, États-Unis, en a bénéficié pendant le traitement de son cancer du sein et sa convalescence.

Lorsqu’elle se rendait à l’hôpital, elle croisait fréquemment le chemin de Violet, chienne de thérapie. La présence du toutou embellissait ces moments difficiles et l’aidait à se sentir mieux, à tel point qu’elle l’appelait son « chien contre le cancer ». La chienne lui permettait de gérer son anxiété tout en lui apportant du réconfort.

Nina Mewes Noe / Facebook

« Lorsque j'ai suivi tous mes traitements, elle m'a aidé à gérer mon anxiété simplement en étant là »

L’idée d’acquérir son propre chien de thérapie a germé dans la tête de Nina, qui a fini par accueillir KC chez elle à l’issue de son traitement. Elle s’est inscrite dans une formation spécialisée et son Golden Retriever a appris à devenir un toutou capable d’accompagner des personnes dans le besoin.

KC a obtenu son diplôme et a été embauché dans un hôpital local où des patients atteints du cancer du sein étaient pris en charge. Cela avait beaucoup de sens pour Nina, qui avait fait partie des malades quelque temps auparavant, tout comme KC. Le chien avait, effectivement, vaincu le cancer avant d’entrer dans la vie de la femme.

A lire aussi : Une chienne sauve la vie d'un homme victime d’un malaise pendant un événement d'adoption et rencontre enfin sa famille juste après son geste héroïque

Un chien gravé dans les cœurs

KC faisait le bonheur de tous ceux qu’il croisait : « Tous ceux qui rencontraient KC ou le voyaient immédiatement un sourire », témoignait Nina, relayée par Newsweek. Malheureusement, la boule de poils a elle-même rejoint les anges des suites d’une maladie soudaine. Elle a laissé derrière elle une empreinte indélébile et tous ceux qui ont eu la chance de la croiser gardent un doux souvenir d’elle : « KC incarnait parfaitement l'expression "c'est un bon chien". Il a touché de nombreuses vies durant son court passage, des personnes à l'hôpital aux membres du personnel de la clinique » confiait Brockhaus, collègue de Nina.