Une femme est obligée d’appeler ses voisins à la rescousse en découvrant ce que fait son chien à la maison pendant son absence (vidéo)

Emily pensait pouvoir laisser ses chiens sans surveillance le temps de quelques heures. Pour veiller sur eux à distance, elle a installé une caméra et a quitté le logement pour prendre le train. Après 1 heure de voyage, elle a visionné les images pour voir ce que faisaient ses animaux et a découvert que l’un d’eux s’était mis en bien mauvaise posture.

Emily, une utilisatrice des réseaux sociaux, partage son quotidien avec 2 boules de poils nommées Bernie et Lincoln. Comme de nombreux propriétaires, il arrive qu’elle soit obligée de laisser les Teckels seuls à la maison pendant quelques heures pour vaquer à ses occupations. Toutefois, son dernier départ n’a pas été sans conséquences sur les toutous, car l’un d’eux s’est retrouvé dans une situation compliquée.

Emily a installé une caméra de surveillance chez elle pour garder un œil sur ses chiens lorsqu’elle n’est pas là. Récemment, elle a utilisé le dispositif, parce qu'elle devait quitter le domicile familial pour environ 4 heures. En visionnant les images donnant sur sa maison plusieurs minutes après son départ, elle a vu que Lincoln était en détresse.

@bernieandlincoln / TikTok

Une bêtise qui va trop loin

Grâce à un logiciel, Emily a pu regarder ses caméras à distance. Dans la vidéo, qu’elle a par la suite postée sur TikTok, elle a constaté que le Lincoln était monté sur la table à manger. Problème : il ne pouvait plus descendre. Paniqué, le chien s’est alors mis à aboyer en continu. Emily, qui se trouvait dans le train à ce moment, n’avait aucune possibilité de lui venir en aide.

Elle s’est retrouvée totalement impuissante face à la situation, ce qui l’a beaucoup stressée : « Nous n'aimions pas qu'il soit si anxieux et qu'il aboie », témoignait-elle pour Newsweek . Son compagnon et elle ont donc pris contact avec leurs voisins afin de trouver quelqu’un qui puisse aider le canidé, mais personne n’était disponible. Par chance, la sœur d’Emily était libre à ce moment et a fait le déplacement. Elle a fait descendre Lincoln, qui était ravi de retrouver le plancher des vaches !

Dans la section des commentaires, Emily a rassuré sa communauté en expliquant que Lincoln avait été secouru. Rassurés, les internautes se sont mis à plaisanter et certains ont crié au complot : « Pourquoi semble-t-il l’avoir fait exprès juste pour que tu rentres à la maison ? », soupçonnait une personne.