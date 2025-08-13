Le regard inquiet de leur chat sur la caméra pousse ses propriétaires à rentrer en urgence pour prévenir un incendie (vidéo)

Un chat nommé Marble a récemment démontré que nos compagnons félins peuvent se révéler aussi attentifs que courageux. Grâce à sa présence au bon moment, une situation qui aurait pu tourner au drame a été évitée de justesse.

Marble est un chat d’un an qui comble sa famille de bonheur. Cette dernière en compte d’ailleurs un autre qui répond au nom de Cheeto. Leurs propriétaires sont Sabeen Shaikh, 31 ans, et le mari de celle-ci. Ils habitent San Francisco, en Californie (Etats-Unis).

Le couple savait déjà que Marble était un compagnon félin spécial, mais ne s’attendait assurément pas à ce qu’il devienne un héros. Un statut qu’il a acquis un soir d’hiver, alors que ses humains n’étaient pas chez eux. Les propriétaires de l’animal avaient accueilli des invités et avaient allumé la cheminée. Marble était ravi de se détendre au coin du feu, comme il le faisait chaque fois que l’occasion se présentait.

Après le dîner, Sabeen Shaikh, son mari et leurs amis sont sortis. Avant de quitter les lieux, le couple a éteint la cheminée, mais ne l’a manifestement pas fait correctement.

Quelques minutes après leur départ, ils ont reçu une alerte de leur système de sécurité sur leur téléphone. Le dispositif venait de détecter un mouvement suspect.

Ils ont activé la caméra de surveillance et ont découvert avec effroi que le feu avait non seulement repris dans la cheminée, mais il semblait, en plus, bien plus intense que lorsqu’ils l’avaient allumé.



@sabeenshaikh94 / TikTok

Soulagement et gratitude

“Nous avons vu Marble debout devant la caméra avec la cheminée flamboyante derrière lui, raconte Sabeen Shaikh à Newswee k . Nous avons fait demi-tour et sommes rentrés à la maison à toute vitesse.”

A leur retour, ils ont été soulagés de constater que le feu était contenu dans l'âtre. La situation aurait pu être bien pire sans l’alerte.

Ils ont parfaitement éteint la cheminée. Marble et son congénère étaient sains et saufs.

Sabeen Shaikh a posté la vidéo de cette petite mésaventure sur son compte TikTok “@sabeenshaikh94” le 28 juillet 2025, où elle a généré 8,8 millions de vues. La voici :

A lire aussi : Décidée à adopter un chaton, une famille rencontre une tribu soudée et ouvre sa porte à 4 félins adorables