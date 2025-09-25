En plein dîner, un chien errant affamé s’invite à la table 2 clientes d'un restaurant et repart avec une nouvelle famille

Alors qu’elle profitait d’un dîner tranquille dans un restaurant de Buenos Aires, une jeune femme a été témoin d’une scène inattendue, aussi simple qu’émouvante. A quelques tables de là, un chien errant a croisé le chemin de 2 inconnues. Un regard et quelques caresses ont suffi pour que la magie opérère. Ce moment de tendresse a marqué le début d’une toute nouvelle vie pour le toutou, et a ému des millions d’internautes à travers le monde.

Cami Ruocco, alias “@camilaruocco” sur TikTok, habite Buenos Aires en Argentine. Récemment, elle s’était rendue à un restaurant local avec son compagnon et son cousin pour le dîner, sans s’imaginer qu’elle allait être témoin d’une scène particulièrement touchante.

Elle a effectivement vu, à une autre table, 2 jeunes femmes qui venaient d’être approchées par un chien errant. Le croisé Berger espérait recevoir quelque chose à manger de leur part, mais il a eu droit à bien plus que cela. Elles se sont mises à le caresser à lui parler tendrement. Il n’en demandait pas tant.



@camilaruocco / TikTok

“J’ai regardé avec grande attention, raconte Cami Ruocco à The Dodo , qui rapporte cette belle histoire. Les filles le caressaient, alors j’ai filmé le moment.”



@camilaruocco / TikTok

Par la suite, la tiktokeuse argentine a appris de la part de la serveuse que les 2 clientes en question ont décidé d’offrir une nouvelle vie au canidé en l’adoptant.

Un geste spontané et plein d’amour

Comme elles n’avaient pas de laisse à ce moment-là, elles ont essayé d’en improviser une avec un sac en plastique, mais leur tentative a échoué. Elles ont alors porté l’animal dans leurs bras jusqu’à sa nouvelle maison.



@camilaruocco / TikTok

Le destin de ce chien a changé du tout au tout cette nuit-là. En rencontrant ces 2 personnes au grand coeur, il en a fini avec l’errance et tout ce qui s’y rapporte : la faim, la peur, les privations, le danger…Il répond désormais au nom de Platon.



@camilaruocco / TikTok

"Quand j'ai vu ce qu'elles ont fait, je me suis sentie tellement soulagée", a confié Cami Ruocco, dont la vidéo TikTok est devenue virale ; postée le 3 septembre 2025, elle a généré 2,8 millions de vues sur le réseau social. La voici :