Amende pour un éleveur détenant 11 American Bullies dans des conditions déplorables, les chiens confiés à l'association Action Protection Animale

D’abord installé dans le Bourbonnais, puis au cœur de la Champagne crayeuse, un éleveur canin s’est vu retirer une dizaine de chiens de race American Bully qu’il détenait dans des conditions déplorables, rapportait L’Union le mercredi 25 septembre. Il a comparu hier devant le tribunal de police de Reims (51) et s’est ainsi vu condamner à 500 euros d’amende.

En 2020, l’individu en question tenait son élevage dans l’Allier. Il avait déjà attiré l’attention d’Action Protection Animale, dont l’enquêtrice « avait pu constater l’insalubrité et les conditions de détention précaire des animaux », apprend-on sur le site de l’association.



Les Bullies se trouvaient dans des cages étroites, obscures et envahies par les déjections. Ils n’avaient même pas d’eau à leur disposition.

Prévenue, la gendarmerie s’était déplacée à son tour. L’éleveur, lui, avait déménagé à Aubérive dans la Marne. Il avait changé d’adresse, mais pas de méthode. « Les même boxes de fortune, les mêmes sols jonchés d’urines et d’excréments », indique Action Protection Animale en décrivant le nouvel endroit choisi par l’intéressé pour poursuivre son business.



« Certains animaux avaient été importés et avaient parcourus des milliers de km avec toujours un seul et même objectif : le profit », ajoute l’association, qui évoque 26 chiens négligés, entre « oreilles coupées, traces anciennes et récentes de morsures, infections des yeux et des oreilles » notamment.

« Leur seule mission : se reproduire pour faire de l’argent »

L’éleveur a profité du délai s’étant écoulé entre l’intervention initiale des gendarmes et la saisie pour vendre plusieurs de ces chiens. Il en restait donc 11 à secourir et l’association les a pris en charge.



« Leur état général et les mamelles distendues des femelles laissent peu de doutes quant à leur seule mission : se reproduire pour faire de l’argent, au mépris total de leurs besoins », constate Action Protection Animale, qui a réparti les rescapés parmi ses refuges et pensions partenaires où ils reçoivent soins et attention.

Ces American Bullies peuvent donc désormais espérer une nouvelle vie, bien plus joyeuse que celle qui était la leur jusque-là, et c’est grâce à cette association dont nous vous avions déjà parlé à maintes reprises. Notamment pour avoir sauvé Owen, un Malinois qui souffrait d'une double fracture de la mâchoire.

