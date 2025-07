Une femme dépasse ses préjugés sur les Bergers Allemands, et sauve une chienne abandonnée alors qu’elle vient de mettre bas

Essala, connue sous le pseudonyme ShoddyTown715 sur la plateforme Reddit, a découvert une chienne de race Berger Allemand abandonnée sur le bord de la route en 2024. La pauvre bête avait été attachée à un panneau de limitation de vitesse.

« Elle était maigre et semblait avoir donné naissance à des chiots récemment, confie Essala à la rédaction de Newsweek, quand je me suis arrêtée pour détacher la corde, elle a couru vers ma voiture et a sauté sur le siège avant. »

© ShoddyTown715 – r/germanshepherdsb / Reddit

Adieu les préjugés !

Ce jour-là, la bonne samaritaine n’avait pas prévu de ramener un toutou à la maison… surtout de cette race. En effet, elle a expliqué à nos confrères d’outre-Atlantique avoir été « élevée dans l’idée que les Bergers Allemands étaient des mordeurs imprévisibles ».

Essala a quand même voulu donner une chance à sa protégée, qu’elle a affectueusement baptisée Josie, et a rapidement chassé les préjugés. Alors qu’elle s’était toujours méfiée des représentants de cette race, Essala est tombée amoureuse de la belle Josie et l’a adoptée !

Une compagne de vie merveilleuse

Bien que Josie soit inoffensive selon son adoptante, plusieurs personnes se méfient d’elle. Comme le rapporte Essala, nombre d’entre elles s’éloignent automatiquement du duo qu’elles croisent dans la rue, en particulier les hommes.

Autrefois, ils étaient nombreux à aborder Essala et à lui parler. Avec Josie à ses côtés, ils préfèrent l’éviter. « Elle me fait me sentir en sécurité comme rien ni personne ne l'a jamais fait, déclare-t-elle, les gens avec des ondes négatives ne l’aiment pas, mais ceux qui semblent vraiment gentils l’apprécient. » Pléthore de femmes et leurs enfants adorent la boule de poils, par exemple !

© ShoddyTown715 – r/germanshepherdsb / Reddit

A lire aussi : Alors qu’il devait seulement accompagner son amie choisir un chien en refuge, cet homme craque et a lui aussi un coup de foudre pour un toutou (vidéo)

Le témoignage d’Essala, publié sur Reddit, a suscité des myriades de réactions. « J’ai toujours eu des petits chiens. Il m’a donc fallu un certain temps pour m’habituer au grand chien que j’ai actuellement. Les gens traversent ou restent figés pendant nos promenades… », commente un internaute. « Les Bergers Allemands ont une façon magique de rendre les autres très polis », ajoute un autre utilisateur.

Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de savoir Josie entre de bonnes mains. Grâce à ce sauvetage et cette belle adoption, elle savoure la vie qu’elle a toujours méritée.