Une femme découvre un mystérieux “coyote” hurlant dans le jardin et décide de lui offrir un foyer (vidéo)

Quand sa voisine l’a alertée sur la présence d’un animal hurlant dans son jardin, Chelsea n’imaginait pas qu’elle allait faire une telle rencontre. Pensant au début venir en aide à un petit coyote en détresse, la jeune femme a rapidement compris que la boule de poils allait prendre une place importante dans sa vie.

Il y a quelques mois, alors qu’elle était en déplacement pour rendre visite à sa sœur, Chelsea Keeland a reçu un message de sa voisine au Texas (États-Unis). Elle avait repéré un animal dans son jardin. Un signal d’alerte qui a aussitôt piqué la curiosité de Chelsea.

Un « coyote » dans le jardin

La voisine de Chelsea affirmait entendre un petit animal hurler devant chez elle depuis des jours. Les vidéos de sa caméra de surveillance révélaient bien une petite boule de poils, probablement un canidé, mais l'image était trop floue pour savoir lequel.

© @yotethedog / Instagram

À peine rentrée chez elle, Chelsea s’est précipitée dans son jardin pour observer l’animal. Elle s’est alors demandé : « Et si c’était un bébé coyote ? ». La similarité était en effet vraiment frappante.

Coyote ou chien, peu importait, la jeune femme savait qu’elle devait intervenir : le petit animal était seul depuis plusieurs jours, affamé et visiblement terrifié. « Une tempête approchait », a également expliqué Chelsea à The Dodo. « C'était comme si le temps était compté. »

© @yotethedog / Instagram

Avec sa sœur, elle l’a donc enveloppé dans une couverture chaude et l’a ramené à l’intérieur pour le mettre en sécurité. Encore un peu inquiet, le bébé a commencé à se détendre peu à peu, appréciant enfin la chaleur de sa nouvelle maison.

© @yotethedog / Instagram

Le lendemain, le vétérinaire avait une surprise à révéler à Chelsea : son petit protégé n’était pas un coyote, mais un chien ! Étonnée mais soulagée, Chelsea pouvait enfin s’occuper de lui comme il se devait et décida de l’appeler Yote, en clin d’œil à son air de petit coyote.

Un nouveau membre de la famille

Par la suite, la jeune femme a placardé des affiches pour retrouver sa famille, mais sans succès. Yote avait pourtant besoin d’un foyer...

Chelsea et son mari Steven n’étaient pas sûrs de pouvoir l’adopter après la perte de leur chien Leroy, mais l'adorable petit chiot a rapidement conquis leur cœur, jusqu’à devenir un vrai membre de leur famille.

Quelques semaines seulement suffirent pour que le couple adopte Yote pour de bon. Ses attitudes rappelaient tellement celles de Leroy qu’ils commençaient à penser que ce dernier leur avait envoyé ce petit toutou.

« C’était presque comme si l’univers me disait : “Tu as besoin d’un autre chien dans ta vie et tu as de la place dans ton cœur pour aimer un autre chien” », assure Chelsea.

Depuis, Yote profite pleinement de sa nouvelle vie de chien heureux et choyé, une belle revanche sur son début de vie difficile.