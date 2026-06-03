Une femme découvre un chien attaché à un arbre depuis une semaine et mobilise bénévoles et policiers pour le sauver

Après avoir survécu plusieurs jours dans des conditions extrêmement difficiles, un chien a finalement pu être pris en charge et mis en sécurité par les autorités et les services vétérinaires. Affaibli mais désormais entouré de soins, il entame une période de convalescence avant d’espérer rejoindre une nouvelle famille, tandis qu’une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire.

Un chien qui avait été attaché à un arbre par son propre maître a finalement été secouru et placé en refuge pour recevoir des soins et prendre un nouveau départ, rapportait le média biélorusse nashaniva.com .

Les faits ont eu lieu près du village de Nizok, dans le district d'Ouzda en Biélorussie. Une femme prénommée Hanna avait récemment emménagé dans cette commune après y avoir acquis une maison. Elle promenait son compagnon canin quand un habitant lui a proposé de lui montrer les coins à champignons dans la forêt voisine. Au lieu de cela, il lui a présenté son chien, qu'il avait lui-même attaché à un arbre au cœur des bois.

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Capture d'écran TikTok

Hanna était sous le choc. Le malheureux quadrupède était clairement à bout de forces et déshydraté. Une dispute a éclaté entre elle et le maître, qui n'a pas fourni d'explication claire.

Ce n'est que lorsqu'il a été interrogé par la police, par la suite, qu'il a affirmé avoir agi de la sorte pour « l'entraîner ». Une justification aussi scandaleuse que le traitement réservé à l'animal.

Les jours suivants, Hanna s'est chargée d'apporter quotidiennement de la nourriture et de l'eau au loulou, qu'elle ne voulait pas détacher pour éviter qu'il ne rentre auprès de son détenteur. Elle ne pouvait pas l'emmener chez elle non plus car elle avait déjà un chien.



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Le chien a été retiré à son maître et placé en refuge

Tout en continuant de le nourrir, elle a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. La police et les services vétérinaires locaux sont finalement intervenus. Après avoir passé entre 7 et 10 jours en forêt, il a été libéré et confié à un refuge.

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L'examen vétérinaire a confirmé qu'il était en insuffisance pondérale et qu'il n'était donc ni nourri correctement, ni soigné depuis un certain temps.

Le chien pourra être proposé à l'adoption dès que son état de santé le permettra. Entretemps, la police poursuit son enquête.