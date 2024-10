Une femme découvre sa chienne têtue en mauvaise posture après une énième tentative d’évasion (vidéo)

En tant que grande aventurière, CeeCee est toujours motivée pour explorer son environnement. D’autant plus qu’elle a récemment déménagé dans une nouvelle maison, ce qui a amplifié son envie de découverte. Toutefois, sa curiosité la pousse parfois à prendre de mauvaises décisions. La dernière l’a placée en bien mauvaise posture !

Amyre Henderson est l’heureuse propriétaire d’une chienne au tempérament bien trempé. La femelle de type Bully nommée CeeCee est particulièrement têtue et quand elle a une idée en tête, il est difficile de la lui enlever. Mais son acharnement n’est pas sans conséquences et elle ferait parfois mieux d’écouter sa maîtresse !

Cette dernière a raconté à People que sa boule de poils avait un goût prononcé pour l’aventure. Elle prend la poudre d’escampette dès qu’elle en a l’occasion, au plus grand désarroi d’Amyre qui ne peut s’empêcher de penser au pire : « C'est l'une de mes plus grandes craintes : qu'elle parte et que quelqu'un l'emmène, puis que je ne la retrouve jamais parce qu'elle est très amicale » confiait la femme. Laquelle n’a pas d’autre choix que de garder un œil attentif sur son toutou.

Une situation délicate

Le duo a récemment posé ses cartons dans une nouvelle maison après avoir vécu quelque temps en appartement. La bâtisse dispose d’un jardin clôturé, ce qui permettait à CeeCee de gambader en toute sécurité. Toutefois, cette semi-liberté ne convenait pas à la chienne, qui avait évidemment besoin de plus.

Alors, elle a tenté de trouver une solution pour s’échapper et partir visiter les environs. Sa propriétaire a avorté sa première tentative d’évasion, mais CeeCee n’avait pas dit son dernier mot. Malheureusement pour elle, dans un énième effort pour fuir, elle s’est retrouvée coincée contre le grillage, à moitié suspendue en l’air. Amyre l’a découverte ainsi et s’est empressée de l’extirper de là.

Par chance, la chienne n’était pas blessée et a même remué la queue quand sa maîtresse est arrivée. Cette dernière l’a filmée pour partager sa bêtise sur ses réseaux sociaux. Certains internautes lui ont conseillé d’éduquer CeeCee ou de renforcer sa clôture. La propriétaire du toutou a alors répondu qu’il était difficile de raisonner un chien têtu, mais qu’elle prenait grand soin de sa boule de poils malgré tout. Espérons que cette tentative de fugue catastrophique serve de leçon à CeeCee !