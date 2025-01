Pour consoler un chien de son échec d’adoption, les bénévoles d’un refuge l’emmènent voir les illuminations de Noël (vidéo)

Avec leurs belles illuminations et leur ambiance si particulière, les fêtes de fin d’années sont pour beaucoup la période la plus magique de l’année. Considérant que nos amis les chiens ont également le droit de profiter de ce moment festif, les bénévoles d’un refuge du Texas (États-Unis) ont décidé d’emmener Fabio, l’un de leurs petits protégés, voir les lumières de Noël afin de lui faire oublier son retour au chenil après une adoption ratée.

Fabio, un chien de 4 ans, est arrivé pour la première fois au refuge d'Austin Pets Alive! (APA!) au Texas (États-Unis) en juillet 2021. À l’époque, il avait été rapidement adopté avant d'être finalement rendu en 2023, probablement parce que sa famille n’était pas en mesure de gérer ses besoins particuliers.

Un gentil chien à l’appétit aventureux

Comme l’a expliqué à Newsweek Luis Sanchez, directeur des relations publiques et de la communication chez APA! : « Fabio souffre de PICA, une maladie qui le pousse à manger compulsivement des aliments non comestibles ». Cela signifie que le toutou peut essayer de manger des jouets, des chaussettes et d'autres objets laissés à sa portée dans la maison.

« Il a dû subir quelques opérations chirurgicales et a simplement besoin d'un foyer où son environnement peut être propre et surveillé. Mais c'est un chien formidable. », a jouté Luis Sanchez.

© Austin Pet Alive / Facebook

Depuis qu’il est de retour après son échec d’adoption, le pauvre Fabio ne fait que décliner. Il est clairement mal à l'aise dans l'environnement agité du refuge et aurait besoin d’un foyer calme où il se sentirait en sécurité et aimé afin de s'épanouir. En attendant de lui trouver cette famille idéale, les bénévoles du refuge font de leur mieux pour rendre sa vie agréable.

© Austin Pet Alive !

Un moment magique

Pour lui changer les idées, les bénévoles ont dernièrement décidé d’emmener Fabio se balader en voiture au Peppermint Parkway. Cette attraction festive d’Austin présente plus de 6 millions de lumières éblouissantes et d'animations le long d'un parcours de près de 2 km de long.

Fabio a beaucoup apprécié cette sortie festive. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du refuge, on voit en effet le toutou regarder par la fenêtre de la voiture pour admirer les décorations scintillantes des fêtes. De toute évidence, il passe un très bon moment lors de cette balade.

© Austin Pet Alive / Facebook

Toutefois, même si ce parcours à travers les lumières de Noël a été un moment magique pour lui, il est certain que ce qui rendrait Fabio vraiment heureux serait de trouver une famille pour toujours. Souhaitons à ce gentil chien d’obtenir très vite le plus beau des cadeaux...