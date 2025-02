Une chienne errante ayant besoin d'aide vient à la rencontre d'un duo de bénévoles à qui elle révèle le secret qu'elle cache dans la forêt

Les sœurs Keilbach, Aria et Grace, sont les cofondatrices de Boonie Babies et comptent d’innombrables sauvetages de canidés en détresse à leur actif. Citons, parmi ces derniers, ceux de ce chien squelettique attaché à un arbre ou de cette chienne abandonnée sur la plage.

Originaires du Colorado (Etats-Unis), elles vivant à Saipan, la plus grande des îles Mariannes. C’est là, alors qu’elles empruntaient une route reculée, qu’elles ont récemment rencontré une chienne errante qui semblait agitée et inquiète.



Dès qu’elles l’ont vue, elles se sont arrêtées et sont descendues de la voiture. Les sœurs Keilbach lui ont proposé de la nourriture, mais elle ne semblait pas intéressée. Elle avait surtout l’air de chercher à attirer leur attention sur quelque chose.

La chienne s’est enfoncée parmi les arbres, et les 2 bénévoles l’ont suivie. Elle les a ainsi guidées jusqu’à son secret ; ses 5 chiots. « Ils étaient couverts de puces et de tiques, et leur ventre était super, super gonflé, ce qui signifiait qu’ils étaient pleins de vers », raconte Aria Keilbach à The Dodo.



« Si nous les laissions ne serait-ce qu'un jour ou 2, ils ne survivraient pas »

Les jeunes femmes n’ont eu aucun mal à faire monter les chiots dans leur véhicule. Leur mère, en revanche, ne s’est pas laissé approcher. Il y avait urgence à sauver les petits quadrupèdes, et les Keilbach n’ont pas eu le choix. « Nous savions que si nous les laissions ne serait-ce qu'un jour ou 2, ils ne survivraient pas », explique Aria. Elle et sa sœur sont donc reparties avec les bébés pour les soigner.



Le lendemain matin, elles sont revenues à l’endroit où elles avaient fait la découverte en espérant retrouver la chienne. Fort heureusement, elle était bien là.

La nourriture ne l’intéressait toujours pas. Tout ce qu’elle voulait, c’était récupérer ses petits. Cette fois-ci, elle ne s’est pas fait prier pour monter à bord. Après les retrouvailles avec ses chiots, elle s’est enfin détendue.



Auprès des Keilbach, les 6 chiens ont reçu tous les soins et toute l’attention dont ils avaient besoin. Aria et Grace leur ont ensuite trouvé des familles aimantes pour toujours. Leur nouvelle vie a officiellement commencé.

